Salud Municipal de Navojoa llama a no alarmarse por el coronavirus

Navojoa, Sonora.- A raíz de la confirmación de los primeros casos del COVID-19 en el país, ciudadanos de la Perla del Mayo mostraron su preocupación por un posible contagio, por lo que autoridades de Salud Municipal levantaron la voz y exhortaron a la población a mantener la calma, ya que la situación es menos grave de lo que se comenta.

Pedro Díaz Félix, director de Salud Municipal, expresó que no hay necesidad de que los ciudadanos se sientan atemorizados, ya que el llamado Coronavirus es menos fuerte de lo que se ha dado a conocer, inclusive de menor intensidad que una gripe común, lo que no representaría un riesgo grave para la ciudadanía.

En algunas ciudades ya se han presentado incidentes por las compras de pánico, pero no hay necesidad de hacerlo, le gente se alarma cuando no hay razón, hay que estar informado para no estar atemorizado, lo principal es seguir las medidas de higiene”, reveló.