Salud de personas que trabajan en el exterior, en riesgo ante el intenso calor

Navojoa, Sonora.- Recoger la basura, vender en la calle o lavar un auto puede ser riesgoso para la salud al estar expuesto a las altas temperaturas en la 'Perla del Mayo'. Son las personas con oficios en los que deben trabajar expuestos al Sol las que en las últimas semanas han resentido más el calor.

El pasado viernes fue el inicio de la ‘Canícula’, que es el periodo donde el calor es más fuerte, llegando el termómetro en algunos casos a los 45 grados centígrados, el cual puede llegar a causar daños graves en los ciudadanos si no se toman medidas preventivas.

Roció Ortega Solano, vendedora de raspados y aguas frescas en el centro de Navojoa, señaló que el calor es muy fuerte en los últimos días, destacando que para evitar la deshidratación ella consume agua en abundancia, asimismo se previene de los rayos solares con el uso de playeras manga larga, gorra, lentes oscuros y hasta bloqueador solar.

Tomo más de dos litros de agua al día, a veces también suero, el calor es demasiado fuerte y nos debemos cuidar, afortunadamente no me he deshidratado, pero es muy importante el cuidarse, más nosotros que estamos en el Sol por casi todo el día”, relató.

Mariano Valdez Aguilar, lavador de carros, comentó que ya lleva más de 51 años realizando esta labor, pero en temporada de verano es cuando más feo se pone, ya que estar por varias horas en el intenso calor le ha causado en algunas ocasiones que se enferme.

El calor es muy fuerte, yo tomo mucha agua, pero a veces que me salen muchos trabajos y tengo que darle seguido y no me da tiempo de tomar agua, ahí es cuando me deshidrato, pero ya con tantos años uno sabe que el calor no perdona y es mejor cuidarse”, indicó.