Uber 'pega' a taxistas de Navojoa; tienen una disminución de servicios del 70%

Navojoa, Sonora.- A raíz de la llegada de nuevos servicios de transporte como Uber, los taxistas del municipio de Navojoa sufren la notoria disminución de sus ingresos, con una baja hasta el 70 por ciento en el servicio.

Ramiro Gutiérrez Gálvez, representante de la Asociación de Taxistas del Mayo, reveló que el servicio de Uber les ha impactado de manera fuerte en el negocio de transporte, el cual les ha disminuido los ingresos considerablemente, pegando de lleno en la economía de los conductores del municipio.

Señaló que la ciudad es muy pequeña para tanto servicio público, y en la actualidad se cuenta con alrededor de 208 automóviles que manejan la plataforma, además expresó que "la competencia es dura, nos están bajando el pasaje de una manera significativa".

El servicio de transporte en la modalidad de taxis está muy crítico, cada vez es menor la cantidad de personas que utilizan el servicio, la gente le da la preferencia a Uber”, destacó.

Afirmó que para ellos no está dentro de las posibilidades el unirse a la plataforma, ya que el municipio no cuenta con excelentes vialidades como para comprar un auto nuevo y usarlo cotidianamente, ya que en un año el carro se acabaría, el costo de los automóviles es muy elevado, por lo que no sería un buen negocio.

Comentó que los automóviles registrados en la plataforma, no solo se manejan por ahí, sino que andan de 'tarjeteros', ya que dejan su número telefónico a las personas y trabajan mediante llamadas, algo que deben analizar las autoridades, ya que ellos solo se deben guiar por la plataforma.

Hay varias irregularidades en el servicio, están pirateando a la plataforma, entre los mismos afiliados se hacen daño”, reiteró.

Por su parte, Juventino Peña, concesionario de taxis, explicó que el traer Uber no es negocio, ya que las calles no son las adecuadas para traer un carro del año, manifestó que esto es más negocio para las agencias, que son las que salen beneficiadas para promover el servicio.