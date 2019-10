Unison Navojoa instalará en Álamos un módulo de bufete jurídico gratuito

Álamos, Sonora.- Buscando garantizar que todos los alamenses tengan certidumbre en asuntos legales, la Universidad de Sonora (Unison), campus Navojoa, instalará en esta ciudad un módulo de bufete gratuito en las instalaciones del Sistema DIF.

El convenio que mantiene la Universidad con el Gobierno de Álamos vendrá a garantizar que los ciudadanos tengan acceso a los servicios de asesoría legal, de manera gratuita, y al mismo tiempo servirá como práctica y servicio profesional por parte de los estudiantes de la carrera de Derecho.

Marco Antonio Velderrain Rodríguez, secretario de la Unidad Regional Sur de la Unison, realizó el corte de liston y destacó que este proyecto de vinculación cumple con lo establecido en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021.

En nombre de la vicerrectora les digo que estamos muy contentos por poder cristalizar proyectos de este tipo…, entonces es algo favorable tener una opción más, porque si alguien de aquí y de bajos recursos requiere un abogado, va a defensoría, pero la otra parte ya se quedó sin defensa, porque no puede acudir al mismo lugar, pero ahora tendrá una opción más, de una instancia que los apoye con sus casos”, explicó Velderrain Rodríguez.

El funcionario universitario aseguró que el bufete jurídico gratuito de la Unidad Regional Sur trabajará de la mano con el personal del DIF Municipal para tratar asuntos por cuantía o especie, ya que no se trata de un despacho particular, y afirmó que no se abordarán asuntos mercantiles o que generen dinero para las partes, pues entonces no se cumpliría el sentido social en el que se basa la instancia académica.