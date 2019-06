"Ver el video me partió el corazón": Hijo de mujer golpeada con bat en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El pasado jueves 31 de mayo estremeció el caso de una mujer que fue brutalmente golpeada con un bate por un asaltante en un negocio de deportes de Navojoa, el hijo de la afectada detalló los sentimientos que le provocaron ver el video del ataque.

La víctima identificada como Elvia Ochoa Cejudo fue intervenida quirúrgicamente y tras más de 9 horas de operación, su salud se ha reportado delicada pero estable.

Raúl Fernando González, hijo de Elvia, considera que el hecho de que el video se viralizara ayudo a que se identificara rápidamente al atacante, quien responde al nombre de José M., de entre 30 y 35 años, alías 'El Cuachado'.

El video me lo hicieron llegar. Al momento de verlo me partió el corazón. Tuvimos que aprovechar la oportunidad y le puse a todos mis contactos ayudemos a encontrar este personaje. Gracias a Dios el daño colateral fue que las autoridades se pusieran más las pilas y lo encontraran súper rápido. De hecho, algunos me decían creo que es mi vecino, pero no tengo idea, pero ya cuando vi todo que increíble que la gente nos pudo ayudar", dijo en una entrevista para Noticieros Televisa.