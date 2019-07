Violencia: Hospital de Navojoa recibe a diario 10 casos de agresiones a mujeres

Navojoa, Sonora.- La violencia en el sur de Sonora hacia las mujeres ha ido en ascenso durante los últimos años, la población del medio rural y urbana son vulnerables ante este tipo de situaciones, las cuales van desde una palabra altisonante, hasta una agresión física.

Especialistas en psicología coinciden en que los tipos de violencia a los que están expuestas las mujeres son cinco: psicológica, física, sexual, económica o patrimonial y la simbólica, las cuales pueden ser manifestadas mediante rechazo, maltrato por la pareja e incluso llegar al acoso laboral, este último muy presente en la actualidad.

Ana Dolores Vega, psicóloga de planta en el Hospital General de Navojoa, señaló que al mes en su consultorio llegan alrededor de 10 casos con problemas de violencia de todo tipo, y se les orienta para encontrar una alternativa.

La mayor parte de las mujeres que se mantiene en problemas de violencia, señala, lo hacen porque no saben ser independientes, no saben cómo trabajar y eso les hace quedarse al lado de la pareja que las maltrata, no por gusto, sino porque no tienen otras alternativas y optan por no cambiar su estilo de vida.

Los gritos, la desvalorización, los insultos, las humillaciones, son ejemplos de violencia psicológica, van desde la parte verbal hasta la actitud, si llega tu esposo y no te habla o te ignora, son claros indicios de violencia, en menor proporción pero están presentes”, expresó.

Agregó que la violencia física es de las más presentes, así como todo aquel daño dirigido hacia la persona se puede definir como violencia, que van desde golpes, empujones, quemaduras y jalones de cabello.

Las acciones de violencia en contra de las mujeres han llegado al límite, 62 casos de feminicidio en el estado en lo que va del año dejan en evidencia que el respeto hacia el sexo opuesto está en decadencia y que en el tema de seguridad son vulnerables.

En la región existen instituciones que se encargan de orientar a las mujeres ante casos de violencia, como son el Instituto Municipal de la Mujer, DIF, la Secretaría de Salud, CAMI y el Instituto Sonorense de la Mujer.

La Secretaría de Gobernación dijo que se han invertido más de 2 mil millones de pesos en las 12 recomendaciones que emitió la Conavim.

El fortalecimiento del Instituto Sonorense de las Mujeres, la creación del Instituto Cajemense para la Mujer y la apertura del Centro de Justicia de las Mujeres de Ciudad Obregón, son acciones que el Gobierno impulsa.