Alcalde de Nogales evade sus deberes, así lo manifiesta el titular del PAN

Nogales, Sonora.- Juan Ramón López Félix, presidente del Comité Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) señaló que el presidente municipal Jesús Pujol ha quedado a deber por falta de compromiso a la ciudadanía de Nogales.

López Félix señalo que, Pujol no asistió cuando era latente el riesgo de la población en la nevada del pasado viernes.

El presidente del PAN señaló que hay dudas de manera general en la comunidad, ya que se ausento el alcalde en la planeación de estrategias en el momento más fuerte de las tormenta de nieve, este acontecimiento no se había presentado en años en la ciudad.

Tuvimos unas nevadas bastantes agresivas, ya que había pasado muchos años que Nogales no vivía una nevada de este tipo, nos extrañó que no vimos por ningún lado al presidente, que no estuviera al pendiente de lo que estaba pasando con los nogalenses”, expresó.