Nogalense de 16 años casi es violada por el padrastro de su amiga

Nogales, Sonora.- Una menor de edad sufrió un intento de violación sexual por parte del padrastro de la amiga con quien vive, en un domicilio de la calle Nueva Bulgaria, de la colonia Nuevo Nogales, quedando bajo resguardo del sistema Desarrollo Integral de la Familia (DIF) ante la indisposición de sus padres.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, alrededor de la 15:52 horas elementos de Seguridad Pública se trasladaron a la calle mencionada ya que en el lugar reportaban un delito sexual.

Ahí se entrevistaron con la menor de 16 años de edad y quien reportó que tiene 3 meses de vivir en este domicilio con su amiga de la misma edad y en donde también vive la madre de su amiga de nombre María de 34 años y con el padrastro de nombre Jesús Antonio N. alias ‘El Tony’ de 36 años de edad y tres hermanos.

Manifestó que al llegar a su trabajo se encontraba solo el padrastro de su amiga en el domicilio, como a las 14:30 horas, ella se introdujo a su cuarto y se acostó, y como a los 2 minutos él entró a su cuarto y le hizo plática, pidiéndole que le hiciera un masaje en la espalda, a lo cual se negó, pero en respuesta, él apagó el foco, y la aventó a la cama, donde la comenzó a tocar.

La joven empezó a forcejear, hasta que logró quitárselo de encima y salir corriendo del cuarto, a la vez este la siguió pidiéndole perdón, y que no fuera a decir nada, que no lo metiera a la cárcel, si quería le daba dinero para que no dijera nada.

Sin embargo, ella, le respondió que no le importaba el dinero, que lo que quería es que se fuera de la casa, y él accedió, entonces se puso un pantalón porque traía pijama y una chamarra y se retiró.

Después le marcó a una amiga para que le hiciera compañía, también le llamó a la hijastra del abusador, quien estaba con su mamá, le dijo que había tenido problemas con ‘El Tony’.

Una vez llegaron al hogar les explicó lo sucedido, fue ahí que decidieron reportar a 911, asimismo se dijo que se desconoce dónde puede ser localizado, ya que se fue del domicilio.

Por lo anterior, y para resguardar la seguridad de la menor en ausencia de los padres, se precedió a asegurarla y ponerla a disposición del DIF.