Nogales: Madre de bebé fallecida en guardería no solicitará investigación

Nogales, Sonora.- Aunque hubo ciertas dudas al principio sobre las causas que provocaron la muerte de una bebé en el interior de una vivienda habilitada como guardería en la colonia La Mesa, la familia afectada se resignó a los hechos y no contemplan pedir ninguna investigación de los hechos.

Beatriz Rivera, la abuela de la niña, informó lo anterior luego de que este fin de semana, le dieran cristiana sepultura a la bebé acaecida el pasado viernes por la tarde.

La versión oficial fue que la causa de muerte fue broncoaspiración, que la menor se había asfixiado con leche, aunque para la señora, una versión estúpida para ella fue que la niña tenía rastros de leche en polvo en su tráquea, cuando ella opina que es imposible el polvo en una parte húmeda.

Agregó que había dudas porque cuando les entregaron el cuerpo de la bebé, notaron anomalías en su cabeza, preguntaron y les respondieron que era por los estudios que se había hecho, situación que la familia desconocía.

La señora Rivera añadió que la Fiscalía deslinda a la propietaria de la guardería de toda responsabilidad por la muerte de la bebé, que no existía culpabilidad y que era un accidente que lo pudo haber pasado a cualquier, como una muerte natural, les dijeron.

La abuela ejemplificó que lo ocurrido a la propietaria de la guardería, le pudo haber pasado a cualquiera que hubiera estado al cuidado de la niña, inclusive su mamá y otras personas allegadas o familiares directos.

Cierto o no, la versión del médico ahí queda. Al parecer no procederemos con ninguna demanda o denuncia. Nosotros nunca notamos nada malo en la guardería, como dice mi hija, uno no va a andar investigando si tienen las cosas en regla o no, uno necesita el servicio y pues la muchacha tenía ya 8 años trabajando en eso y las autoridades necesitaron que pasara eso para darse cuenta de que pasaba eso, porque todo mundo sabía que existía esa guardería”, concluyó.