Adultos mayores protestan frente a la Comisaría de Cócorit

Ciudad Obregón, Sonora.- Al grito de “no somos delincuentes” y con pancartas en mano, de la Asociación Civil Casa de Esperanza para Adultos Mayores se manifestó frente a la Comisaría de Cócorit, donde señalaron al comisario Noel Chacón; al secretario del Ayuntamiento en el municipio de Cajeme; Saúl Benítez y al presidente municipal; Sergio Pablo Mariscal de perjudicarlos, por solo atender sus propios intereses y no cumplirles con el comodato del inmueble que se les prometió.

A nosotras nos dijeron que nos darían el inmueble que solicitamos como Asociación, nosotras lo pintamos, trabajamos en él y resulta que, una vez que hicimos el trabajo, se nos negó este espacio. Llevamos poco más de un año solicitándolo y nada, lo quieren usar para sus intereses”, dijo Leticia Soto, coordinadora de la agrupación.

Asimismo, la coordinadora, señaló que las autoridades no atienden realmente las necesidades de los ciudadanos, por lo que afirmó: “queremos que se vayan estos artistas de la 4T, los desconocemos como autoridades. A los adultos mayores ya se les intentó manipular, pues el comisario les aseguró que atenderá sus necesidades, con la condición de que yo ya no sea la coordinadora”.

A su vez, las manifestantes reiteraron su apoyo a Leticia Soto y no dejaron de mostrar sus carteles en todo momento, los cuales contenían leyendas como: “El sueldo se gana trabajando”, “Cócorit, pueblo sin ley”, “¿Hasta cuándo los adultos seremos humillados?, ya basta”. Aunque TRIBUNA se comunicó con el secretario del Ayuntamiento, Saúl Benítez, para conocer su postura no hubo respuesta por parte del funcionario.



Por otro lado, Socorro Ozuna, una de las presentes en la manifestación, calificó como “un abuso”, que la Agrupación no tenga aún este espacio para poder descansar y dijo sentirse inconforme porque se haya echado abajo la tradicional “enramada” de Cócorit.

La enramada se realiza los días martes y viernes, consiste en darles comida a los adultos mayores y, bajo el argumento de que no se paga por el espacio que abarca, vinieron a quitarla. La ‘enramada’ es tradicional en Cócorit y se realiza por parte de la maestra, Reyna Quiroz, a quien las autoridades señalaron de querer lucrar con el acto, pero esto no es verdad porque cuando se hacen ventas de tamales u otro tipo de comida, el dinero es para la misma causa que defendemos”, explicó Socorro Ozuna.



Por último, al no haber respuesta por parte de las autoridades de la Comisaría Municipal, una de las integrantes de la Agrupación, quien se identificó como Teresa, aseguró que seguirán luchando por la justicia y emitió un mensaje a las autoridades.

Al presidente municipal, al secretario del Ayuntamiento y al comisario de Cócorit; seguiremos alzando la voz, porque tenemos conciencia propia. Recuerden esta frase del expresidente Benito Juárez: ‘El respeto al derecho ajeno es la paz’. A nosotras no se nos están respetando nuestros derechos”.

