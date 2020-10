En Cajeme persiste desabasto de medicamento oncológico para niños

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la declaración del titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, donde reconoció que, a nivel federal, de los 31 tipos medicamentos oncológicos que se utilizan para tratar a los niños con cáncer, hay desabasto de seis fármacos, la problemática para los 30 niños en Cajeme que actualmente están bajo tratamiento sigue vigente.

Tenemos 25 de los 31 medicamentos y eso está constatado por los directores de algunas instituciones y, desde luego, con la capacidad de los científicos y médicos especializados en oncología y oncología pediátrica, 25 no están en desabasto, y no contamos con seis medicamentos no contamos con ellos, de eso no hay duda”, dijo Alcocer Varela.