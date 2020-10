San Judas recibe cientos de cientos de fieles pese a COVID

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de los llamados de las autoridades a no asistir de manera masiva por el riesgo presente de un posible rebrote de Covid, cientos de devotos de San Judas Tadeo, se dieron cita la noche de martes a la misa celebrada en la parroquia del santo patrono, ubicada en la colonia Real del Sol.

Luis del Real Raigosa, párroco del templo, expresó que, con la finalidad de evitar exponer a los fieles creyentes, desde el novenario a San Judas, se recomendó a la gente a que no asistiera en los días de la víspera y celebración del patrono.

Les pedimos que, si le hicieron algún ofrecimiento al Santo, pueden cumplir la promesa unos días después, o antes, para evitar la aglomeración, no sé qué tanto aprecio tengan estas palabras en los creyentes, pero es por un bien para todos, al no exponerlos a enfermarse, pero los que quieran venir, van a venir no se los podemos impedir", señaló el sacerdote.