Ciudadanos buscan adquirir casas abandonadas

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudadanos de distintas partes del municipio se reunieron frente a Catedral para entregar una serie de documentos requeridos y pedir información sobre cómo podrían adquirir una vivienda abandonada.

Aunque los ciudadanos manifestaron su interés por adquirir las casas, la mayor parte reconoció que no están totalmente informados sobre cómo hacerlo, razón por la cual asistieron al lugar acordado para informarse.

Yo vengo de Real de Sevilla y tengo 7 años invadiendo la casa en donde vivo, no conocemos al dueño, pero me enteré que está en marcha un programa para poder adquirir la vivienda formalmente, me enteré por medio de un conocido y vine a solicitar la información", dijo Clara Velázquez.