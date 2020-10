Ediles acuerdan limitar sus intervenciones en Asuntos Generales a solo 5 minutos

Ciudad Obregón, Sonora.- Fue durante la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal, donde una vez más se dio seguimiento a la iniciativa de reestructuración de las comisiones, la cual busca conformarlas con nueve funcionarios, en las cuales debe haber cinco de la coalición y cuatro más de oposición; todo con el fin de cuidar la representatividad y proporcionalidad.

Hoy tuvimos un avance, he estado quitando y poniendo lo que cada regidor me va diciendo, ya se tiene definida la mayoría, solo me falta un tema con Gustavo Almada, Edith Lauterio y Carmen Susana, por lo que una vez que lo platique con ellos y estén de acuerdo lo volveré a subir a la comisión”, señaló el regidor Emeterio Ochoa.