Oomapas ahoga finanzas de Cajeme; se endeudan por 29 mdp más

Ciudad Obregón, Sonora.- Pese a que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) está totalmente en quiebra, con 17 votos a favor y 5 en contra el Cabildo aprobó que el Ayuntamiento adquiriera un crédito por 29 millones de pesos a 15 años para “apoyar” a la paramunicipal a comprar equipo de trabajo y transporte.

Entre arrebatos, descalificaciones y gritos por más de dos horas se discutió el punto, a través de la tesorera Karina Montaño, el Ayuntamiento justificó el porqué sí era viable adquirir el crédito argumentando que se han hecho las finanzas correspondientes y que era mejor privilegiar la salud de los ciudadanos apoyando al Oomapas para que brinde un mejor servicio.

Cabe señalar que fue en 2018 cuando el Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Revolvente Sonora (FRES) le dio un crédito al Ayuntamiento por 45 millones de pesos, también para Oomapas, el cual fue gestionado por el alcalde Sergio Pablo Mariscal con diputados locales de Morena.

A esto se añade que el municipio se encuentra en el número 13 de los 25 municipios más endeudados de México en el segundo trimestre de 2020 de acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), con un monto de deuda de 663.2 millones de pesos.

Mariscal aumenta 100 mdp la deuda

Rafael Delgadillo, regidor por el Partido Acción Nacional, mencionó que en septiembre de 2018 la deuda del municipio era de 888 millones de pesos, para julio de este año el monto ascendió a 958 millones; 70 millones más, de los cuales 33 millones corresponde a la deuda de los 45 de Oomapas.

“De autorizarse este crédito, entregaría usted alcalde, el municipio con 100 millones más de deuda de como lo recibió”. Delgadillo explicó que mensualmente el Organismo presenta una pérdida promedio de 12 millones de pesos, “de dónde considera usted que el Organismo tiene el flujo suficiente”.

A su vez, Rodrigo Bours, regidor independiente, consideró que el Ayuntamiento no está generando los suficientes ingresos municipales como para poder adquirir un crédito, “se requiere un esfuerzo de adquirir los costos políticos para que se recaude más y mejor para atender las necesidades de la gente que no tiene palancas pero que clama para que les resuelvan su situación de drenaje. La deuda no es la solución si no vamos a utilizar este apalancamiento de una manera responsable”.

Bours señaló que las recaudaciones municipales han ido a la baja, a septiembre del 2019 se tenían recaudados 181 millones de pesos de impuestos municipales y a septiembre de 2020 se tienen 153 millones de pesos, 28 millones menos.

Morena lo aprueba

En su intervención el alcalde, señaló que pese a las críticas “el proyecto de la Administración Municipal está echado pa’ delante”. Además expuso que están remando contra corriente por quienes no apoyan.

Votan en desorden

Rodrigo Bours propuso que se votara porque fuera el último crédito que adquiriera el municipio y a pesar de que el alcalde le había dicho que sí como un punto separado al crédito, al momento de la votación sin escuchar puntos de vista el munícipe sometió todo el paquete. De forma que quedaron 17 votos a favor y 5 en contra de los ediles Gustavo Almada, Rafael Delgadillo, Rosendo Arrayales, Graciela Armenta y Alma Aurora Preciado.