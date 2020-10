Regidores condenan lamentables hechos contra policías

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras el asesinato de un policía la noche del pasado martes en Villa California, regidores condenaron los hechos de violencia que se viven en el municipio y lamentaron el poco apoyo que tienen los elementos por parte de las instancias correspondientes.

La indignación de los ciudadanos también se ha hecho evidente en redes sociales donde piden que se haga justicia y es que cabe señalar que en menos de 10 días tres policías han sido asesinados a sangre fría. El regidor por el Partido del Trabajo (PT), Rosendo Arrayales, lamentó los hechos.

Ya es hora de que haya diversos cambios en la seguridad. Yo mismo me he manifestado a favor de que se destituya a Francisco Cano Castro, el problema es que han dejado de lado este tema, cuando hacen falta cambios de manera urgente en el mando. Hace poco se manifestaron los policías, pero no pasó nada, el reciente asesinato de un elemento es la prueba de que se requiere una estrategia diferente, no solo para la protección de la ciudadanía, también para los mismos elementos de seguridad”, expresó.