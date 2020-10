Autoridades de Salud desconocen si habrá repunte de casos Covid-19

Ciudad Obregón, Sonora.- La pandemia no cede. Sonora se encuentra en una amenaza constante de retroceder en el semáforo epidemiológico, ha sido el mismo secretario de Salud, Enrique Clausen, quien ha sido enfático en señalar, “hay dos opciones: nos ponemos las pilas todos y todas, o nos regresamos a semáforo rojo”.

Sin embargo, pareciera que en Cajeme el coronavirus no existe, ejemplo de ello fue la celebración de San Judas Tadeo que pese a que las autoridades religiosas pidieron no asistir a la peregrinación, más de 300 cajemenses se dieron cita en el lugar, esto sumado a que las autoridades del Ayuntamiento no consideran una segunda ola de contagios.

SALUD MUNICIPAL DESCONOCE SI CAJEME IRÍA A FOCO ROJO

El doctor Nelson Eduardo Ibarra Páez titular de Salud Municipal, comentó que hasta el momento no se ha recibido ningún comunicado por parte de la Jurisdicción Sanitaria Número 4 sobre un posible regreso a foco rojo en Cajeme, por lo que desconoció que haya un riesgo de repunte en casos COVID-19 o que se vayan a tomar medidas correspondientes a un foco rojo como se hizo en el caso de Nacozari de García, como lo es el toque de queda.

Jurisdicción Sanitaria Número 4 es la autoridad estatal que se encargará de dar las recomendaciones, pero hasta el momento nosotros no hemos recibido ninguna clase de información en cuanto a este tema. Lo que sí debe de haber es una mayor concientización de la comunidad, que los cajemenses salgan lo menos posible para evitar mayores contagios”, mencionó.

Cajeme es el segundo municipio con más casos de Covid-19 con cuatro mil 844 y también el segundo con más defunciones con 633, al corte del 25 de octubre el municipio tiene la tasa de mortalidad más alta de Sonora por decesos de cada 100 mil habitantes. Ibarra Páez se limitó a decir que los ciudadanos deben de poner de su parte para que esto funcione, ya que si no respetan los protocolos de seguridad que se están tomando en el caso de los panteones y otros lugares públicos, esto podría avanzar de forma negativa.

NO CONSIDERAN CERRAR PANTEONES

Será Cajeme el único municipio de todo el estado donde se permita la visita a panteones. Irma Leticia García Arellano, directora de Velatorio del DIF, informó que para este ‘Día de Muertos’, el Panteón del Carmen, se encuentra realizando mantenimientos para recibir a los visitantes. García Arellano señaló que ellos como autoridad no pueden prohibir la entrada.

Yo lo que sugiero a los adultos mayores es que acudan días antes para evitar que se anden exponiendo, al igual que los niños, esto con la finalidad de evitar las aglomeraciones, la entrada en esos días a estos sectores de la población, así como prohibición, no se puede manejar, es solo una sugerencia, ya que no les podemos evitar la entrada”, finalizó García Arellano.

COMERCIANTES TEMEN VOLVER AL ENCIERRO

Luis Fernando Soto Carrillo, presidente del Consejo Directivo de MerCajeme, expresó que el personal administrativo sigue trabajando en reforzar las medidas de seguridad para evitar un nuevo cierre, mismo que afectaría severamente a los comerciantes. Asimismo, expresó que regresar a un foco rojo “sería catastrófico".

Sería un golpe muy duro para MerCajeme. Generamos aproximadamente 400 empleos directos, eso más los empleos indirectos. Tampoco nos hemos recuperado de las pérdidas que sufrimos cuando cerramos por 4 meses, ya que no podemos permitir que se saturen los pasillos. La reactivación económica va en un 50 por ciento”, advirtió.

Fuente: Tribuna