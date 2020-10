Mariscal Alvarado reta al crimen organizado en medio de crisis de inseguridad

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el homenaje al policía Alonso Moroyoqui Estrella, el presidente municipal Sergio Pablo Mariscal Alvarado emitió un mensaje dirigido a la delincuencia organizada.

Moroyoqui Estrella, es el tercer policía asesinado en menos de 10 días. “Los criminales no están aquí, andan sueltos en las calles y daremos con ellos, esto es un compromiso del presidente municipal de Cajeme”, sentenció el munícipe quien llegó tarde al evento y fue el primero en irse para evitar hablar con los medios.

¿Cano Castro dejó el barco?

El homenaje estuvo marcado por la ausencia del director de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, quien pidió licencia para ausentarse temporalmente, dicha licencia fue aceptada por el alcalde sin avisar a los regidores, presuntamente el motivo es para atender un tema de salud familiar. Extraoficialmente se dijo que Cano Castro habría presentado su renuncia.

“Actitud de Mariscal Alvarado, una falta de respeto”

La regidora por Movimiento Ciudadano, Graciela Armenta, consideró “una falta de respeto” que el presidente municipal, Sergio Pablo Mariscal Alvarado, llegara tarde a la ceremonia de despedida.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Víctor Manuel Ibarra, recordó que Francisco Cano Castro tuvo un plazo de 90 días para rendir un informe sobre los resultados de su labor.

Policías se sienten abandonados y con miedo

Por otro lado, Carlos Guadalupe Carrillo López, policía raso, expresó su inconformidad por el incremento de los horarios y dijo sentirse con miedo y abandonado por las autoridades.

No son asuntos políticos, es una realidad. No hay seguridad para nosotros, no hay armas, los sueldos son iguales a los de una maquila pero el oficio tiene mayores riesgos. Las autoridades vienen aquí a sacarse la foto, a decir que cumplieron, pero no nos garantizan seguridad”, dijo y destacó que no hay un acercamiento con los integrantes, ni por parte del alcalde, ni por parte del comandante, Francisco Cano Castro.