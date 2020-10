"Pedimos que ya no siga el miedo"; familiares despiden a Yesenia

Ciudad Obregón, Sonora.- “Gracias a Dios apareció, desgraciadamente así, pero ya no vamos a estar con la incertidumbre, ya no pedimos que se aclare el hecho, ella ya no volverá, pero si pedimos que ya no siga el miedo, que respeten a las mujeres, a los niños, queremos que ya se acabe esta inseguridad, porque las consecuencias duelen, se sufre mucho”, expresó entre lágrimas Sonia Rivera, tía de Yesenia Estefanía.

Tras 47 días de la desaparición de la modelo de 24 años y su hallazgo en una fosa clandestina en el Valle del Yaqui; ahora su familia puede darle una sepultura digna. Entre lágrimas, familiares y amigos que acompañaron en su último adiós a Yesenia durante su velación.

En los momentos más oscuros, recibimos mucha ayuda de gente, realizamos marchas y búsquedas porque queríamos saber de ella, que se dieran cuenta que nos hacía falta, que la queríamos recuperar de alguna manera”, señaló Sonia.

Añadió que durante este calvario muchas familias en la misma situación se sumaron a apoyar, ya que por un familiar que hace falta y se quiere, se hace todo lo posible y más porque aparezca.

A nosotros nos apoyaron, invitamos a gente que tenía casos parecidos, y se unió la gente, sumando voces que lograron que fuéramos escuchadas, no queríamos ni saber quién fue, ni que paso, solo que apareciera”.

Yesenia salió de su casa acompañada de su madre y su prima, para hacer las compras en el tianguis de la colonia Aves del Castillo en el municipio de Cajeme, Sonora el pasado 18 de agosto. Su padre contó que tras terminar con el mandado, tres sujetos bajaron de un vehículo, más tarde identificado con la marca Hilux, y le dijeron a Yesenia que se subiera. Ellos, supuestamente armados, la jalaron obligándola a abordar para después huir por la calle 400 hacia la calle de Michoacán, es decir, en dirección a la zona donde fue encontrado su cuerpo.

Su tía explicó que la búsqueda no cesa, se seguirá apoyando a las demás familias, por lo cual llamó a quien esté viviendo este tipo de situación a que sepan que no están solos, que busquen ayuda, porque la suma de todos ayudará a encontrar a quienes aún no son encontradas.

Gracias a todos quienes apoyaron, queríamos saber de ella, queríamos tener esperanzas de seguir, para no vivir con esa incertidumbre que se vive en este tipo de pérdidas, ya descansamos, ella ya está con nosotros”, finalizó

A través de redes sociales su hermano Juan Carlos escribió,