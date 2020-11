Despliegan campaña conjunta 'Regalo de Esperanza'

Ciudad Obregón, Sonora.- La Asociación Escuadrón Vial Independiente desplegó la campaña 'Regalo de Esperanza’, en coordinación con el Departamento de Bomberos y la Dirección de Educación Municipal, la cual consiste en hacer una recolección de juguetes que se entregarán a niños con escasos recursos.

Los juguetes recolectados se entregarán el 19 de diciembre del presente año en diversas comunidades, entre ellas, Cumuripa, El Realito y El Porvenir, según informaron los responsables de la actividad.

CONVOCAN A PARTICIPAR

Invitamos a los ciudadanos a que se sumen a esta actividad donando un juguete que esté en buenas condiciones y que no sea un juguete bélico, pues buscamos fomentar los valores de responsabilidad, solidaridad, respeto, amor al prójimo. También se pueden comunicar vía telefónica, al 4-10-51-14", explicó Alberto Campos, líder del Escuadrón Vial Independiente.

Asimismo, explicó que el centro de acopio serán las oficinas de la Dirección de Educación Municipal, así como el Departamento de Bomberos.

Por su parte, el Departamento de Bomberos informó que no importa que el juguete donado no sea nuevo, solamente que se encuentre en buenas condiciones y que no requiera, preferentemente, el uso de baterías.

Fuente: Tribuna