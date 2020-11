Diabetes, una pandemia silenciosa que afecta a 50 mil cajemenses

Ciudad Obregón, Sonora.- Magdalena tenía 40 años cuando el aumento de sed, la visión borrosa y la larga curación de heridas pequeñas se hacía cada vez más frecuente. Las dudas comenzaron a surgir, para una mujer con aparentemente buen estado de salud el tener diabetes no le pasaba por la cabeza. Ella, al igual que otros 50 mil cajemenses, luchan contra una enfermedad silenciosa.

Al ser la segunda causa más común de muerte en México, cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, instruido por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), a fin de concientizar sobre la prevención de esta enfermedad.

En Sonora la problemática no es una excepción; en el estado se tiene una tasa de defunción de 5.3 por cada 10 mil habitantes de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su informe ‘Características de las defunciones en México 2019’. Las cifras también arrojan que se tiene una prevalencia de diabetes previa de 11.2 por ciento y a nivel Cajeme de 12.9 por ciento, el cual a pesar de representar una gran problemática, no abarcan la magnitud de diabetes en general.

Solo la punta del problema

Julián Esparza Romero, jefe del Departamento de Nutrición Pública y Salud del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo, A.C. , dijo que aún no hay cifras de medición de glucosa, por lo tanto, el total de personas con diabetes podría ser el doble.

Uno de cada dos personas con diabetes no sabe que lo tiene, entonces la prevalencia total de diabetes sería el doble de la prevalencia de diabetes previa, esta proporción viene reportada a nivel internacional, según la Federación internacional de diabetes”, especificó el especialista.

Añadió que normalmente la diabetes se estudia, en edades de arriba de 20 años, ya que dentro de las personas mayores de 20 años la prevalencia aumenta conforme aumenta la edad.

La gente empieza a descuidarse desde etapas tempranas de edad y como consecuencia ahora tenemos más casos de obesidad desde etapas más tempranas de la vida”.

En cuanto a la proyección de la enfermedad, Esparza Romero explicó que en México en 2019 según la Federación internacional de diabetes es de 12.8 millones de personas con diabetes y para el 2045 serán 22.3 millones. Para los países de América del Norte y el Caribe en 2019 son 48 millones de personas con diabetes y para 2045 se espera un aumento del 33 por ciento.

Preocupa prevalencia en lo local

Pero no solo a nivel estatal las cifras son altas, en Cajeme cada vez más son los casos de pacientes con diabetes. Daniel Pérez Medina, coordinador de información y análisis estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), abundó aclarando que la diabetes es una enfermedad crónica pero no infección como tal, y una vez que te la diagnostican no se cura, pero es controlable. Junto con la obesidad están consideradas como pandemias por el grado de afección que tienen.

En Cajeme hay un aproximado de 50 mil derechohabientes con esta enfermedad, en distintos grados de avance y a nivel estatal son cerca de 200 mil derechohabientes.

Si hemos aumentado, estábamos en 4.9 por ciento del grado de afección, hace 2 o 3 años, y ahora 5.3 es elevado y está muy asociado al sobrepeso u obesidad. Culturalmente los sonorenses consumimos muchos carbohidratos y el consumo va generando sobrepeso”, señaló el especialista.

Problema cultural

Sobre los factores en la región Pérez Medina indicó que culturalmente el sonorenses está acostumbrado al refresco, bebidas con saborizantes y eso propicia un incremento en consumo de calorías, provoca hambre y la gente busca este tipo de carbohidratos.