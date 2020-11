Regidores confrontan al alcalde por ignorar crisis en seguridad

Ciudad Obregón, Sonora.- Nunca antes se había visto que ocho regidores abandonaran una Sesión de Cabildo en pleno discurso del alcalde, pero parece que en la administración de Sergio Pablo todo es posible. Los ediles Rodrigo Bours, Rosendo Arrayales, Gustavo Almada, Emeterio Ochoa, Miroslava Serrano, Rafael Delgadillo, Carmen Susana y Graciela Armenta, decidieron abandonar la sala luego de que el munícipe no tomara en cuenta el tema de Seguridad Pública en la orden del día.

Pese a que los regidores solicitaron una sesión urgente para analizar la situación del secretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, el tema no se contempló. En su negación el alcalde sentenció que el gobierno se hacía en el pleno y no en comisiones, con ello regidores se salieron de la reunión.

Aunque es un derecho de los cajemenses observar y ser testigos de las sesiones de cabildo, al momento de la discusión entre regidores y el presidente municipal, el equipo de comunicación social del Ayuntamiento gestionado por Armenia Troncoso se turnaban para obstruir la visibilidad en la transmisión en vivo.

Una vez iniciada la mesa de trabajo el regidor petista, Rosendo Arráyales, solicitó la voz para cuestionar al alcalde y al secretario sobre las omisiones de información al cuerpo de regidores y exhortó a sus compañeros a abandonar la sesión en forma de protesta.

Más que burlarse de nosotros le está faltando el respeto a la sociedad de Cajeme, por eso es que decidimos retirarnos, por protesta, creo que el presidente debe de entender que él no es el que manda, manda el órgano colegiado y como comisión ya le hemos girado 3 instrucciones para que se incluya el tema y no ha sucedido así, nos retiramos de forma pacífica sin faltarle al respeto a nadie, creo que hay que apostar por la comisión específica para sancionarlo”, declaró el edil al abandonar el recinto.

Por su parte el regidor independiente Rodrigo Bours, secundo la propuesta y tras abandonar la Sesión de Cabildo señaló que la postura tomada por el alcalde es una ofensa no solo a los miembros de Cabildo, sino a todos los ciudadanos de Cajeme.

Así mismo la también regidora independiente, Carmen Susana Valenzuela, se sumó a los 8 ediles que mostraron su inconformidad, declarando:

Nos retiramos porque hubo una solicitud por parte de cabildo de tener una sesión extraordinaria precisamente para ver el tema de seguridad, la cual no se llevó a cabo, primero ponen otros temas cuando la solicitud se hizo hace 3 días, considero que debió haber sido prioridad”.



Rafael Delgadillo, regidor en representación del Partido Acción Nacional (PAN), antes de su salida confronto a Mariscal Alvarado expresando:

A esta protesta se sumaron los regidores por parte de Movimiento Ciudadano, Gustavo Almada y Graciela Armenta, argumentando que que la postura del alcalde es indignante al no tomar en cuenta a la ciudadanía, a los regidores, a los acuerdos en comisiones para hacer una sesión extraordinaria en la que se aborde el tema de la seguridad.



No es posible que nosotros como representantes de esta comunidad permitamos que el alcalde y el secretario ignoren a la comunidad, nosotros hicimos una solicitud de manera formal el día 11 de noviembre, estamos a 13 y no hemos tenido respuesta, la respuesta que tuvimos son 4 puntos importantes, pero no de la relevancia que significa el tema de la seguridad pública. Es por eso que nos salimos, por la indignación del trato que nos da la administración”, expresó Almada Bojórquez.