Doña Cruz pide apoyo para continuar trabajando

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada mañana por más de 40 años la señora Cruz Tánori Silva, se levanta desde muy temprano para vender sus pepitorias, cacahuates, en la esquina de la calle Nicolás Bravo y callejón República de Bolivia, pero el paso de los años ha mermado su salud, razón por la cual solicita ayuda de la ciudadanía.

Añadió que ella misma se realiza las curaciones por lo cual lo poco que gana al día lo usa en comprar gasas, señalando que incluso sus muletas ya presentan las gomas desgastadas y no ha podido cambiarlas.

Con lo que gano aquí me ha dado para vivir, pero con esto de la pandemia, la venta ha bajado mucho, no cuento con apoyo de nadie, he ido al Ayuntamiento pero no recibí respuesta, en el DIF me dijeron que me apoyarían pero ya no he tenido acercamiento", finalizó.