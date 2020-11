Abel Murrieta: "En Cajeme, el presidente tiene la responsabilidad de la seguridad"

Ciudad Obregón, Sonora.- Para el exprocurador de justicia del estado, Abel Murrieta Gutiérrez, la crisis de seguridad en Cajeme es responsabilidad directa de los líderes municipales y estatales, que no han sabido hacer su labor quedando a deber a los cajemenses. Los hechos violentos ocurridos en los últimos años, llevan a una reflexión importante, ¿qué se está haciendo mal?

En entrevista con TRIBUNA, Murrieta Gutiérrez, hace una radiografía del problema, “no es que así recibí, no, hay mucha responsabilidad de quienes están aquí ahorita”.

Entre muchas otras de sus excusas es que los delitos no son de competencia estatal o municipal, y yo preguntaría ¿cuándo han reclamado a quien dice que la tiene? En el caso de Mariscal no me extraña y no porque no me extrañe es menos lamentable, triste, vergonzoso incluso. Que los cajemenses tengamos un representante que diga además que no corresponden muchas de las cosas al Ayuntamiento o a las policías municipales, pero que no reclame a quien le tenga que reclamar. Pero tú analiza el vínculo político donde empiezan las cosas a torcerse; si nuestro líder no reclama pero aparte es compañero, amigo y quien ahora aspira a la gubernatura de Sonora, a de haber dicho el alcalde ‘y para qué la reclamo si es mi jefe, para qué le reclamo si a la próxima me quedo sin un huesito’. No tenemos en Cajeme quien reclame por nosotros y no tenemos en Cajeme quien se haga responsable por la seguridad”.