Ciudad Obregón en jaque por falta de competitividad; peligran inversiones y empleo

Ciudad Obregón, Sonora.- La falta de seguridad pública, las nulas relaciones internacionales y el poco apoyo que hay del Gobierno Municipal para influir positivamente hacen de Ciudad Obregón una de las menos competitivas a nivel país. Lo que se traduce en problemas como desempleo, migración, descomposición del tejido social, entre otros.

De acuerdo al ‘Índice de Competitividad Urbana 2020’ por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Obregón ocupa la posición número 15 entre las regiones con 250 mil a 500 mil habitantes con una competitividad ‘media baja’. La investigadora del IMCO, Ivania Mazari, explicó que se hace un recorrido por diversos temas como: Estado de derecho, seguridad, medio ambiente, temas laborales, dónde pagan los mejores salarios, dónde hay más conflictos laborales, entre otros.

La también editora de investigación y datos compartió que el saber este conjunto de datos puede ayudar a ver cuál es la mejor ciudad para trabajar, invertir o estudiar, cabe señalar que Ciudad Obregón no aparece en ninguno de estos tres tópicos como referencia. De hecho la región no aparece en ninguno de los 10 indicadores como líder. “Esta no solo es una herramienta para que se puedan realizar toma de decisiones hacia los alcaldes, también sirve para la ciudadanía para que digan así estaba mi ciudad y así la están dejando”.

De los 10 subíndices existentes en este índice, Obregón tiene cuatro posiciones en categoría ‘media baja’; Derecho (incluye seguridad pública), medio ambiente, Gobierno e innovación. Cuatro posiciones en ‘media alta’; sistema político, mercado de factores, economía, precursores.

Una posición ‘adecuada’; sociedad. Y una posición en ‘muy baja’; relaciones internacionales. Mazari, señaló que las ciudades que salieron muy bien posicionadas están invirtiendo mucho por la diversificación económica y la innovación. “En las ciudades que salieron con menor grado como Ciudad Obregón son ideales para aprovechar las áreas de oportunidad; al compararlo con Hermosillo donde se ve que el tema del agua es un problema, este municipio puede adelantarse y buscar soluciones antes de tenerlo”, expresó la investigadora.

Empresarios ven un reto

Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Cajeme, Julio César Pablos Ruiz, los enfoques positivos que se pueden observar en el índice coinciden con las alternativas para atraer inversión, “tienen que ver con juventud, universidad, terreno suficiente, costo aceptable, conexión aérea, marítima, terrestre, trenes. Creo que hay muchas cosas muy atractivas para que Obregón siga atrayendo inversión”. Sin embargo, señala que habría que ver a detalle cada uno de los indicadores, “porque también se evalúan cosas del Gobierno, donde obviamente vamos a salir muy mal. Seguridad, inclusión, democracia y gestión gubernamental, son seguramente los factores que nos pusieron abajo”.

Por su parte, Mario Villela, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme, consideró que se tiene un gran reto en pleno fenómeno de la globalización para alcanzar los elementos que provocan un ambiente propicio para la competitividad, “requerimos de mayor cohesión social y aumento de la economía. Para lograr subir el nivel de competitividad debemos ser capaz, entre otros factores, de explotar el talento humano local y empresas que adopten un espíritu innovador, idear un escenario donde la creatividad, las ideas, el conocimiento científico, el desarrollo tecnológico marquen un perfil dominante en Cajeme en alianza con una gobernanza incluyente”.