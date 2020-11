Funcionarios de Cajeme desconocen reparación de daños por baches; queda al aire

Ciudad Obregón, Sonora.- A pesar de que el Gobierno Municipal asegura que existe la reparación de daños a ciudadanos cuyos vehículos que se vean afectados por alguna alcantarilla faltante, bache sin arreglar u otro desperfecto de la vía pública, servidores públicos manifestaron desconocer las bases, requisitos y número de casos que han trascendido en la actualidad.

Han sido varias las denuncias de ciudadanos manifestando que no tienen claro a dónde deben asistir para hacer la petición en caso de pasar por este acontecimiento y afirmaron que se trata de un proceso enredoso y hasta carente de información.

Asimismo, dijo que en base a su conocimiento sobre el tema este tipo de reparaciones exige evidencia de los hechos, por lo que un ciudadano sin sustento no podría pedirlo. Por su parte, José Carlos Galindo, secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, afirmó que cada vez son menos los casos que se presentan en torno a la solicitud de reparación. Sin embargo, de igual forma negó tener datos sobre los casos que han trascendido o los requisitos que se le pide a los afectados.

Por otro lado, Rosendo Mendoza, coordinador de Tránsito Municipal, expresó que es responsabilidad de la Contraloría tener la información de los casos que han trascendido respecto al tema, pero en contraste el contralor, José Luis Guerra Beltrán, explicó que “las reclamaciones por daños a vehículos particulares originadas en desperfectos de la vía pública se deben presentar ante Desarrollo Urbano, el teléfono es 644 410 51 00 extensión 3201 o 1807, nosotros en Contraloría solamente le damos seguimiento cuando es necesario pero deben de ser presentadas en esa Secretaría, pues es ahí en donde se piden los requisitos y el papeleo”.

En cuanto a la opinión ciudadana la cajemense, Alejandra González, dijo ser una de las afectadas luego de que su auto se viera perjudicado al caerle un árbol en la Plaza Constitución.

Acudí al Ayuntamiento pero nadie me dijo a ciencia cierta a dónde acudir, me enviaron a un edificio donde recibieron mis papeles y dijeron que me llamarían en semanas. Sin embargo al hacerlo me pidieron que presentara pruebas, así que mostré las fotos del acontecimiento. Los responsables aseguraron que no hay evidencias suficientes para que el caso siguiera y no trascendió, de forma que no hubo una reparación de los daños”, explicó la afectada.