Ciudad Obregón: Seguridad quedará desamparada tras la eliminación del Fortaseg

Ciudad Obregón, Sonora.- La desaparición del Programa de Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg) del Presupuesto de Egresos Federal 2021, es un golpe bajo en uno de los puntos más críticos de la seguridad en Cajeme.

De acuerdo con datos del Observatorio Sonora por la Seguridad, en el año 2019 el municipio recibió 23 millones 661 mil 160 pesos por Fortaseg, mientras que en el 2020 solamente recibió una cantidad de 19 millones 930 mil 839 pesos, con una reducción de - 15.76 por ciento. El año siguiente no recibirá nada.

POLICÍAS SERÁN AFECTADOS

Desafortunadamente hay que destacar que el Fortaseg es un programa que no duró muchos años. Hay que recordar que los ayuntamientos son los que tienen la obligación de garantizar el servicio de la Seguridad Pública y dicen no tener recursos. Entonces, sin duda la desaparición del programa afectará bastante porque era un apoyo para la compra de patrullas y de armas”, explicó Jesús Manuel Ruiz Zárate, presidente del Frente Unido Profesional (Fupac).

De ese presupuesto Cajeme aplicó dos millones 366 mil 840 pesos en prevención, un millón 090 mil en exámenes del C3, cuatro millones 227 mil 400 pesos en certificación, 14 millones 012 mil 800 en fortalecimiento de programas prioritarios locales, un millón 400 mil en red nacional de radio comunicación y 564 mil 120 en sistema nacional de información de la base de datos, estos datos fueron presentados por el alcalde Sergio Pablo Mariscal en el marco de su Segundo Informe de Gobierno.

Hasta el momento el munícipe, no ha fijado una posición o ha buscado alternativas para los recursos pese a los altos índices delictivos.

UN RECURSO QUE ERA CLAVE...

El Presupuesto de Egresos Federal no incluye este programa para el siguiente año, lo que nos preocupa bastante, el Fortaseg desaparece en medio de una crisis de inseguridad y violencia, cuando el objetivo del programa es precisamente impulsar la prevención social de la violencia y la delincuencia”, explicó el presidente del Observatorio, Manuel Emilio Hoyos.

Asimismo, la desaparición del Fortaseg contemplaba evaluaciones a elementos policiacos, así como algunas importantes obras de infraestructura, lo que solamente terminará afectando más a Cajeme, informó el regidor, Rosendo Arrayales.

Ya se le venían haciendo reducciones a este programa, hasta que finalmente lo quitaron. No estoy de acuerdo en que exista esta política de cortarle recursos a las corporaciones estatales, en este caso las municipales. Al contrario, yo soy de la idea de que deben fortalecerlas, deben de incentivar a los elementos. Ahora todo lo que cubría este programa se debe fortalecer. Las corporaciones municipales deben ser respaldadas, no abandonadas. Por otro lado, el que la Guardia Nacional tenga tareas de prevención de delito me hace pensar que estos recursos serán destinados a esta corporación”, comentó el servidor público.