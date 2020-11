Falta de liquidez de Oomapas Cajeme, compromete el abasto de agua potable

Ciudad Obregón, Sonora.- La rotura de un cople en la línea de conducción de agua cruda a las plantas 3 y 4 del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) el día miércoles no solo ha afectado a más de 200 mil habitantes; también deja ver que por falta de liquidez económica se pone en riesgo el abasto de agua en todo Ciudad Obregón.

Al finalizar la tarde de ayer se restableció el servicio de conducción a las plantas ya que se colocó un cople provisional para solventar la problemática, sin embargo las afectaciones continuarán por un par de semanas más, informó Roberto Gamboa, director general de la paramunicipal.

No hay dinero para imprevistos

El director técnico del organismo operador, Fructuoso Méndez Valenzuela, reconoció que por la situación económica en la que se encuentra el organismo no se tiene un inventario de piezas de forma que si el daño fuera mayor estarían en una situación complicada.

Nunca se han tenido previsiones, por la cuestión financiera del organismo, se hecho se me ha cuestionado el por qué, no tenemos en inventario, precisamente porque no tenemos dinero, si la gente pagara el recibo del agua tendríamos en stock, bombas, piezas especiales, como se manejaba anteriormente el organismo, lástima que solo estemos corrigiendo y no trabajando de manera preventiva, hay que reconocerlo, es por la falta de liquidez de Oomapas”, sentenció el funcionario.