Cajemenses no entienden, pese a pandemia asisten a panteones

Ciudad Obregón, Sonora.- La recomendación a no acudir a grupos vulnerables, vendedores ambulantes y una estancia de máximo 2 horas, fue ignorada por algos ciudadanos que intentaron mantener la tradición de festejar a los fieles difuntos.

El sector de adultos mayores, fue de los que más se hicieron presentes

Francisco Mendoza Calderón, titular de Protección Civil en el municipio, señaló que atendiendo la recomendación de acudir en días anteriores o posteriores al 'Día de muertos', a fin de evitar aglomeraciones, se tuvo una afluencia del 20 al 30 por ciento los días viernes, sábado y domingo, con un registró de mil 800 vehículos, y este lunes se presentó un 40 a 45 por ciento de visitantes.

Hemos trabajado con los operativos, y se han detectado grupos en vivo, los cuales fueron desalojados, así como vendedores ambulantes, los cuales no son permitidos en esta nueva normalidad, y llamadas de atención a las personas que no cumplen con la sana distancia y el uso de cubrebocas", señaló Mendoza Calderón.

Los transportes públicos se hicieron presentes con rutas especiales a los campos santos

Tradición y malas costumbres

Sergio Ricardo Padilla, ciudadano, señaló que a pesar de que se registra poca gente, y la mayoría cumple con los protocolos, se pudieron observar, grupos de personas con bebidas embriagantes, calificando el hecho como una "tradición" difícil de erradicar en el municipio, además explicó que principalmente los adultos mayores acudieron a visitar a sus difuntos, a pesar de que se había indicado que no se recomendaba su acceso.

Ambulantes intentaron vender a pesar de la restricción por parte de las autoridades

Juan Beltrán, ciudadano, declaró: "nunca me había tocado una celebración así, la indicación era que los adultos mayores no acudiéramos este día, pero la tradición es importante, los jóvenes y no tienen esos valores como uno, por lo cual vengo, aunque sea un rato y con todas las medidas para cuidarnos".