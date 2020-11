Afectaciones por baja presión de agua continuaran en Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- No obstante, de que el Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) de Cajeme, soluciono parcialmente la falta de agua; que se registró en prácticamente la mitad de la ciudad por la ruptura de una tubería, y afectó a 200 mil usuarios; el paulatino regreso del líquido y la baja presión continúa afectando en ciertas zonas.

Aquí en la Nuevo Cajeme, van 3 días que estamos con poca o totalmente sin agua, la que llega sale toda sucia, la hemos visto muy difícil, no podemos ni bañarnos, el agua está saliendo negra, en otras colonias vimos que ya regresó el agua, pero aquí seguimos batallando”, señaló la ciudadana Rosa Isela Valenzuela.

Añadió que durante estos días han tenido que comprar garrafones de agua, pero que es un gasto que no tenía previsto, explicó que lo que más le afectó, aparte de lo económico, fue que en su casa cuida a su madre quien tiene derrame cerebral, lo cual obliga a redoblar las medidas sanitarias.

Tenemos que preparar su caldito, lavar los ingredientes, las manos, estar aseadas para entrar a darle de comer y un garrafoncito de agua no alcanza, con este problema de la falta de agua en estos días he comprado 7 o 8 garrafones, y como aquí no llegaron las pipas tuvimos que irnos a la zona norte, ‘la de los ricos’, y un señor nos dejó llenar nuestros garrafones”.