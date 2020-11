Músicos de Ciudad Obregón, sin mucho que celebrar en su día

Ciudad Obregón, Sonora.- Cada año el 22 de noviembre la patrona de los músicos, Santa Cecilia, recibe su día con música de parte de sus fieles, quienes acuden a agradecerle y pedir que no les falte el trabajo, pero este año es diferente, la misa no contará con las notas musicales que alegran esta celebración, y se realizará de forma privada.

Lo anterior debido a que, por la pandemia, una de las comunidades más afectada es la de los músicos, quienes desde marzo tuvieron que guardar sus instrumentos y aunque recientemente pudieron volver a tocar, el trabajo se ha visto disminuido, situación que se agrava con las nuevas restricciones en los eventos sociales, explicó Manuel Salvador Valdez, secretario general del Sindicato de músicos, sección 20.

Añadió que el sindicato cuenta con 834 afiliados, pero esta cantidad solo representa un cuarto de lo real, ya que no todos están inscritos, explicó que, sin contar a los dj’s, y tecno bandas, hay cerca de 2 mil músicos, en Cajeme.

Algunos compañeros están trabajando en fiestas pequeñas, de 30 a 50 gentes, la gente no hace caso y sigue hacienda reuniones, los grupos más grandes, son los que andan batallando, algunos están viajando a otros municipios a trabajar, por ejemplo, a Bácum o a las comunidades Yaquis, también los músicos que salen a buscar quien les contrate por canción, sufren con esta falta de trabajo”, explicó el dirigente.

Añadió que a pesar de que ya pueden tener ‘tocadas’, aun les afecta el paro que tuvieron desde marzo, a tal grado que algunos de los que no tienen equipo, han buscado trabajo en otras cosas y los que sí tienen, han tenido que empeñarlo o venderlo para poder subsistir.

Si nos limita el tener horario solo hasta las 12 de la noche, pero el que no se cancelaran los eventos sociales beneficia mucho a los trabajadores de la música, porque no solo son los músicos los que se han visto afectados, están los que trabajan con ‘secuencias’ (música grabada), como los Dj´s, tecno bandas, bailarines y miembros de staff, que no son músicos propiamente, pero trabajan en la música”.