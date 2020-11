Representantes de la CNTE se reúnen; buscan agenda común

Ciudad Obregón, Sonora.- Con el objetivo de impulsar soluciones en materia de seguridad social, malos pagos a los trabajadores, la basificación de los empleados, entre otros temas, las representaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de distintos estados informaron la unión de fuerzas.

Acompañado de forma virtual y presencial por los representantes de la CNTE Baja California, Baja California Sur y Sinaloa, el líder de la CNTE Sonora, David Guadalupe Valenzuela, explicó que se estarán reuniendo periódicamente para revisar cuidadosamente las circunstancias en las que se encuentra el noroeste del país.

Analizaremos como estamos en materia de los diálogos con los gobiernos estatales, qué problemas no se han atendido. La idea es fortalecer los vínculos de los 4 estados, trabajar más la solidaridad, tener agendas comunes y empujar hacia las instancias del centro del país para que se atienda lo que no se atiende con este Gobierno y con estos funcionarios. No podemos estar diciendo que todo está bien, porque no lo está. Tenemos una mirada crítica sobre la vida política del país. Venimos a revisar el temario de lo sindical, seguridad social y mesas de negociación”, explicó.