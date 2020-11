Ausencia de Cano Castro cumple 27 días; en Ayuntamiento de Cajeme nadie sabe nada

Ciudad Obregón, Sonora.- A casi un mes de la ausencia del secretario de seguridad, Francisco Cano Castro, el silencio sobre su situación cada día se hace más grande, mientras ediles denuncian falta de voluntad política, quienes deberían de saber del tema dicen desconocer o prefieren omitir alguna declaración.

Saúl Benítez, secretario de ayuntamiento, aceptó desconocer la situación legal del comandante, “sé que está gozando de un permiso vacacional pero personalmente no he visto algún oficio, pero como ya he mencionado ese tema no me corresponde y deberá ser el alcalde quien informe sobre el tema”. En tanto el alcalde, Sergio Pablo Mariscal, solo usa sus redes sociales para decir que todo va “bien” y evita a toda costa entrevistas o preguntas referente al tema.

El secretario especificó que recibió la petición de los regidores para realizar una sesión Extraordinaria, con el único punto a tratar de la situación de Francisco Cano Castro, pero que a petición de varios de ellos mismos de aplazar el tiempo, ha optado por no convocar.

Llevarán al Congreso la situación

El representante del Partido Acción Nacional (PAN), Rafael Delgadillo Barbosa, señaló que se hará la redacción de un texto para enviarlo al Congreso,

Que lo turnen a la Comisión de Seguridad. Voy a llevar al menos unas 4 o 5 firmas por parte de los regidores, sobre todo con los integrantes de la comisión de seguridad, primeramente, nosotros hicimos acuerdos en esta comisión, fuimos al requerimiento de la sesión extraordinaria e hicieron caso omiso, así que ahora nos vamos por métodos legales”, sentenció el regidor panista.

Existe una falta de liderazgo por parte del alcalde, ya que del ‘Plan de 100 días’, no se vieron resultados, no llegaron los elementos de la Guardia Nacional anunciados por Mariscal para octubre”.

Por su parte el regidor priísta, Emeterio Ocho Bazúa, explicó que existe falta de voluntad política por parte del alcalde.

Solo leemos los comunicados, como si él ya hubiera tomado una decisión, pero debe de recordar que es el pleno de Cabildo quien toma esas decisiones”.

Dijo que no existe una razón por la cual no sesionar, si ya se solicitó por medio de oficio, con la firma de más de las dos terceras partes de los regidores. Será en la próxima Comisión de Gobernación, cuando el edil proponga la convocatoria directamente.

En opinión del regidor independiente Rodrigo Bours, las autoridades se ha visto rebasadas en el tema de seguridad,

Está la muchacha que mataron a balazos en la Municipio Libre, de apenas 20 años, lo cual contrasta con lo declarado por Mariscal, quien afirma que el permiso del Comandante Francisco Cano Castro no interrumpe la buena marcha de la corporación”.

El regidor petista, Rosendo Arrayales, recordó que en comisión de seguridad se ha solicitado la presencia de Mariscal a fin de conocer la situación que guarda el tema de Cano Castro, así como una manifestación en la pasada Sesión Extraordinaria, sin que se logre avanzar, por la falta de voluntad de Mariscal.