Tiangueros de Ciudad Obregón, afectados por cierre de frontera

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que ya no pueden obtener su mercancía del exterior, quienes se dedican a esta actividad se enfrentan actualmente a diversas complicaciones mientras sus ingresos siguen yendo a la baja, como ha venido sucediendo desde el inicio del confinamiento por la pandemia.

Tiangueros de Ciudad Obregón manifestaron que a diferencia de años anteriores solo están obteniendo alrededor del 40 por ciento en cuanto a sus ventas por la situación actual, lo que aunado al cierre de fronteras hace cada vez más complicada su labor.

Ha sido un problema muy fuerte porque uno tiene necesidades, tiene qué comer y tiene familia que mantener. No hay apoyos, no hay préstamos por parte del Gobierno. Las cosas que se suelen traer del exterior resultan atractivas y de buenas condiciones para los compradores, por eso se le apuesta a su adquisición y con eso se hacen buenas ventas. Sin embargo, desde marzo estamos batallando con esto, es bastante tiempo y seguimos esperando que abran la frontera”, señaló Alfredo González, uno de los vendedores afectados.

Hizo un llamado a los ciudadanos que aún adquieren mercancía en el que los invitó a apoyarlos siguiendo en todo momento las recomendaciones hechas por las autoridades de salubridad en el municipio. “Agradezco a los clientes que nos siguen apoyando, porque está muy difícil la situación para nosotros”, dijo.

Mario Coronado, tianguero en la colonia Primero de Mayo, mencionó que muchos vendedores trabajan con la mercancía que se quedó en años anteriores.

Es nuestra fuente de ingreso y ha estado muy tranquilo. La gente busca ahorrar dinero por la pandemia y también evita salir a comprar. En cuanto al cierre de la frontera y una posible reapertura, lo veo como una posibilidad muy lejana, ya que no tenemos certeza de nada”, señaló el vendedor.

Por último, Claudia Álvarez, comentó que “el cierre representa un gran reto para nosotros, personalmente tengo 12 años llevando a cabo esta actividad y no había estado tan difícil como ahora, uno tiene que buscar otras cosas que pueda vender porque la ropa ya no la puede adquirir por fuera. Optamos por cosas como perfumes, carteras, entre otros productos. Cada mes estamos con la esperanza de que abran la frontera, pero no ha sido así, esperamos que la situación mejore bastante”.

Fuente: Tribuna