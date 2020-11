Cajeme: Feminicidios y desapariciones de mujeres, una realidad ignorada por las autoridades

Ciudad Obregón, Sonora.- En el municipio, la única seguridad que tienen las mujeres es el perder la vida por el simple hecho de serlo. Yessenia, Fernanda, Griselda, Carolina, Osmara, Ana, Laura y muchas más fueron víctimas de la incontenible violencia que se vive en la ciudad. Al ser subidas por la fuerza a una camioneta, desaparecidas y enterradas en algún pedazo del extenso panteón clandestino llamado Cajeme, pasaron a ser parte de una herida que no cierra.

Ante el próximo Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer colectivos feministas y diversas organizaciones llaman a resolver de fondo el problema de inseguridad.

PANTEÓN PARA MUJERES

A nivel estatal se registran 22 feminicidios de enero a octubre de 2020 de acuerdo con datos del Semáforo Delictivo, sin embargo, las cifras de la Red Feminista Sonorense, señalan que durante el mismo periodo se han presentado 28 feminicidios tan solo en Cajeme.

La presidenta de la Red Feminista Sonorense, explicó que desde el año 2015 se solicitó a las autoridades correspondientes emitir una alerta de género en la entidad federativa, misma petición que se reiteró en el año 2019 aún sin tener respuesta.

IMPUNIDAD PERDURA

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en 2019; 117 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso, asesinatos de los cuales 35.0 por ciento fueron considerados como feminicidio. Guillermo Zepeda Lecuona, director del Instituto de Justicia Alternativa (IJA) e integrante de la organización Impunidad Cero, explica que en cuanto a la impunidad del feminicidio durante el año 2019, Sonora obtuvo el 34.4 por ciento.

DESAPARICIONES, PAN DE CADA DÍA

Los colectivos de búsqueda en Ciudad Obregón tienen registro de más de 50 jóvenes desaparecidas en 2020. Muchas de ellas coinciden en el mismo perfil y en la forma en la que se las llevaron. Nora Lira Muñoz, líder del colectivo Mujeres Rastreadoras, comenta que tan solo en lo que va del 2020 ha habido una cantidad de aproximadamente 200 desaparecidos en Ciudad Obregón, muchas de ellas mujeres situación que calificó como “muy preocupante. El Gobierno debe hacer una estrategia para bajar este porcentaje. Nadie merece ser tratado de esta forma y ser sepultado en fosas clandestinas. Creo que al Gobierno le hace falta mucha reglamentación, investigación y sanciones para poder reducir estos índices”, expresa.

ALERTA DE GÉNERO

Leticia Burgos retoma que para que se emita la alerta de género primero la Secretaría de Gobernación debe asumir su responsabilidad de garantizar paz social en el país, particularmente en los municipios con mayor violencia.

MUJERES NO SE SIENTEN SEGURAS AL TRANSITAR POR CAJEME

Por su parte, una joven de 23 años de edad, quien decidió omitir su nombre por la inseguridad, expresó haber sufrido uno de los más recientes intentos de secuestro por la calle Durango entre Norte y Cananea, Zona Norte, mientras se desplazaba a su trabajo.

Puse mi auto en neutral, al agacharme para subir los vidrios del auto que estaban más arriba de la mitad un hombre a quien no pude identificar me tomó por el cuello. A pesar de que intenté sacar mi aerosol pimienta no lo logré, así que aceleré hasta casi estamparme, lo que pudo terminar peor”, cuenta. Asimismo, expresa que la zona carece de vigilancia por las noches. “No me siento segura transitando por la ciudad, les pido a las jóvenes como yo que se cuiden demasiado, que no salgan solas, lleven con ellas alguna herramienta de defensa personal y compartan siempre su ubicación con personas de confianza”, concluye.