Comerciantes buscan reactivar a policletos en época decembrina

Ciudad Obregón, Sonora.-Debido a que los robos a negocios y demás delitos patrimoniales siguen siendo un constante problema en el municipio, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Cajeme dio a conocer que buscará que se implementen nuevamente los policletos durante la temporada decembrina.

La actividad consiste en que los elementos policiacos den vueltas en bicicleta checando las áreas asignadas y ha dado buenos resultados en el pasado. Ya estamos revisando si están disponibles las bicicletas y si es necesario darles mantenimiento para ir avanzando en esta actividad. Es una medida de refuerzo que se toma cada año durante la temporada de invierno y buscamos que este año no sea la excepción”, comentó Jesús Nares, presidente de la Canaco.

Asimismo, dijo que el tema de la seguridad municipal es uno muy complejo y con el que se sigue teniendo problemas en la actualidad.

Incluso las personas no se animan a denunciar ya porque han manifestado que los casos no trascienden en muchas ocasiones. Nosotros lo que siempre recomendamos es que no dejen de denunciar al 911. Se está batallando mucho con la coordinación de los policías y necesitan ponerse de acuerdo para nombrar a un coordinador. Lo que nosotros también vemos es que hace mucha falta un trabajo en colaboración con lo estatal", concluyó el líder empresarial.