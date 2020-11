Plantel escolar de Cajeme es víctima de robo en la colonia Aves del Castillo

Ciudad Obregón, Sonora.- Cableado eléctrico y artículos de cobre, es lo más buscado por los amantes de lo ajeno, y este martes el Preescolar Jaime Sabines; ubicado por la calle Golondrinas esquina con Gorrión, en la colonia Aves del Castillo; lo corroboró al ser vandalizado.

Vecinos de la colonia denunciaron que fue durante la madrugada, cuando se llevó a cabo el robo, siendo el cableado eléctrico el faltante que se registró, añadieron que la ausencia de clases presenciales sumadas a la falta de vigilancia han propiciado estos hechos.

Abraham Montijo Cervantes, delegado de la SEC en el municipio de Cajeme, explicó que corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública el atender y registrar este tipo de acciones, mismas que son reportadas directamente al estado, pero que a nivel municipio se encuentran trabajando en atender los planteles robados.

PROBLEMA CONSTANTE

Perla, vecina de la zona, explicó que este no es un hecho aislado, ya que no es la primera vez que se presentan estos actos delictivos.

Tengo poco tiempo en la colonia, y ya me ha tocado que me roben mi cableado eléctrico, tuve que poner no solo una reja, sino "enjaular" la casa.