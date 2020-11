Sonora: Panorama de tuberculosis se complica por desabasto de vacunas

Ciudad Obregón, Sonora.- El 24 de abril, cuando nació la hija de Guillermo Rivera y su esposa buscaron en el único Centro de Salud en Santa Ana la vacuna BCG, la cual evita enfermarse de tuberculosis. Siete meses después, la hija de Guillermo no ha podido ser vacunada. Todos los miércoles les dicen que no hay, y no saben cuándo habrá.

Su caso no es aislado, en todo el estado hay desabasto de BCG o bacilo de Calmette-Guérin, y lo que es más preocupante es la alta prevalencia de casos de tuberculosis en Sonora, de acuerdo con el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica a la semana 46 del 2020, se registran 592 casos por tuberculosis respiratoria; 432 en hombres y 160 en mujeres. En 2019 se registraron un total de 884 casos.

Tengo una bb de 7 meses, nació en Hmo. Hoy fuimos al Centro de Salud en Santa Ana a refuerzo de vacunas y nos volvieron a decir que la vacuna BCG no la tienen, y que no la hay en el Estado, además que la de la Influenza llega los 1eros de Dic. Es decir, mi bb sigue sin proteccion — Guillermo Rivera V (@GuillermoRivv78) November 23, 2020

En cuanto a tuberculosis de otros tipos (pulmonar, extrapulmonar y miliar) se tiene un registro de 67 casos hasta la semana 45 de Vigilancia Epidemiológica contra 119 pacientes de 2019. Registros del Sistema de Información de la Secretaría de Salud revelan que en México, en 2018, 89 personas murieron por tuberculosis y sus secuelas en Sonora.

Desabasto estatal; autoridades a la espera

Gianco Urías, titular de Comunicación de la Secretaría de Salud en Sonora, informó que existe un desabasto de la vacuna BCG, tanto a nivel municipal como a nivel estado, en cualquier tipo de institución de salud, y se espera que llegue después de la primera quincena de diciembre.

Esta vacuna contra la tuberculosis, como todas las vacunas las surte la Federación, y la fecha estimada de entrega para Sonora sería a mediados o finales de diciembre, aún no se confirma la cantidad de biológico que estaría destinado, pero una vez que llegue la Secretaría de Salud tardaría de dos a tres días para distribuirla a todos los Centros de Salud del estado y Hospitales”, explicó.

Por su parte, Antonio Alvídrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria N° 4, aclaró que el biológico que se aplica contra la tuberculosis, será aplicado en cuanto se disponga, y actualmente se están aplicando las vacunas restantes.

“Como informó el estado, se espera la llegada del biológico para la segunda quincena de diciembre, y si no se pudo aplicar al momento del nacimiento, se aplicaría al mes o dos meses de edad, ya que esta vacuna se puede aplicar hasta antes de los 5 años, según lo establecido por el Consejo Estatal de Vacunación”, declaró el funcionario.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tampoco hay vacunas, situación que se ha expuesto en redes sociales. Jaime Ramírez, en el municipio, informó que la falta actual de la vacuna contra la tuberculosis es una cuestión nacional, asimismo, dio a conocer que no se tiene aún una fecha exacta en la que se espera que llegue la vacuna a la unidad.

Enfermeras de los Centros de Salud revelan que el problema no es reciente, el desabasto lleva meses y se espera que sea hasta el próximo año cuando realmente llegue. “Creo que cuando está esto de la pandemia. Estamos un poco atrasados en el estado y es un tema que las autoridades tendrían que ver”, expone Guillermo, quien va cada miércoles al Centro de Salud con la esperanza de poder vacunar a su bebé.