Derrumban por tercera vez la tradicional 'enramada' de Cócorit

Ciudad Obregón, Sonora.- Mientras la maestra Reyna Quiroz se encontraba laborando fue informada por las integrantes de la Casa Esperanza A.C de que la 'enramada' de Cócorit fue derrumbada nuevamente por las autoridades, quienes enviaron una pipa para inundar este espacio en donde se da alimento a los adultos mayores.

Este espacio es tradicional y se usa para trabajo colectivo, como lo es dar alimento a los adultos mayores en medio de una pandemia. Es la tercera vez que la tumban las autoridades bajo el argumento de que no tenemos permiso para operar", dijo Reyna Quiroz, quien se encarga de las actividades.

En consecuencia, de los acontecimientos, Leticia Soto, quien encabeza la asociación civil Casa Esperanza en Cócorit, se manifestó en el Palacio Municipal, acompañada de su grupo de apoyo, quienes dieron a conocer su indignación por el actuar de las autoridades, señalando principalmente al secretario general, Saúl Benítez.

Me dio a entender que él fue quien la mandó tumbar y me advirtió que si la volvemos a levantar él la va a volver a mandar tumbar, es una injusticia", comentó. También manifestó que el comisario de Cócorit no ha hecho nada respecto al actuar de las autoridades, por lo que "mejor debería dejar el cargo".