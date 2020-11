Mariscal desestima 378 asesinatos en 2020; “es necesario hablar bien de Cajeme”

Ciudad Obregón, Sonora.- Minimizando las 48 muertes violentas que se registran en el mes de noviembre, ignorando las llamadas del cuerpo de Cabildo para discutir el tema de la Secretaría de Seguridad Pública y coartando la entrada al Palacio Municipal de ciudadanos inconformes con su actuar, este miércoles el alcalde Sergio Pablo Mariscal, declaró que existen peores municipios que Cajeme y que hablar del tema de seguridad es hablar mal de la ciudad.

Elementos policiacos, bloquean entrada a Palacio Municipal

NIEGA EL PROBLEMA

Más allá del apoyo de la Guardia Nacional (GN), tenemos elementos de la Marina en el municipio. Esto es un gran mensaje para la ciudadanía, no estamos de brazos cruzados y nos hemos ganado muchas amenazas, pero no nos van a dividir estamos cerrando filas. Es muy necesario hablar muy bien de Cajeme, de Tijuana y Guadalajara no se habla mal y tienen muy altos índices de homicidios, en Cajeme sí se está atendiendo el problema y tenemos menores índices, en el tema de seguridad, vamos adelante”, sentenció el alcalde.

Así mismo, el secretario de Ayuntamiento, Saúl Benítez Maldonado, declaró que en el municipio existen cosas buenas de qué hablar, por lo cual no es necesario enfocarse en el tema de inseguridad. Cabe recordar que, según datos del Observatorio Sonora por la Seguridad, hasta octubre de 2020 se registraron en Cajeme mil 546 delitos patrimoniales de robo a comercios contra mil 539 del año pasado.

No debería darse tanto protagonismo al tema de la seguridad, hay muchas cosas buenas que se están haciendo en Cajeme y nadie habla de ellas. No es posible que en Tijuana tengan más muertos y nadie habla de la inseguridad. Con esto solo Cajeme aleja temas que son importantes. ¿Por qué no vemos cosas que son trascendentes que se están haciendo? Vamos a hacer las cosas en favor de la gente”, declaró el funcionario.

Y añadió:

¿Por qué no vemos cosas que son trascendentes que se están haciendo? Vamos a hacer las cosas en favor de la gente. El problema de la inseguridad no surge de los policías, surge de las familias. Estoy proponiendo que la seguridad no sea el tema dominante, no propiciemos lo negativo. Estamos trabajando intensamente. Cajeme es uno de los municipios más violentos pero eso no es culpa del municipio, ¿Dónde está la responsabilidad social?, ¿de dónde salen los delincuentes?, ¿Quiénes son los que están fallando?, la lucha contra la inseguridad se debe hacer con la mano de todos, no solo es tema del Gobierno”.

COLOCAN CORONA POR INSEGURIDAD

Más tarde frente a Palacio Municipal, se mandaron colocar a una veintena de elementos policiacos, con la finalidad de impedir el paso a cajemenses manifestantes, que buscaban dialogar con las autoridades, como es el caso de Mujeres Activistas de Cajeme y Casa de Esperanza para el Adulto Mayor A.C., quienes a modo de protesta colocaron una corona de muertos con la leyenda:

Cajeme de Luto por autoridades omisas, funcionarios corruptos y alcalde inútil. Más de 50 mujeres desaparecidas y decenas de hombres desaparecidos”.

Ciudadanos colocan corona de flores frente a Palacio Municipal, en manifestación por la inseguridad que se vive en el municipio de Cajeme

La líder del grupo Mujeres Activistas, Alba Borbón, explicó que ante la presencia de los elementos policiacos decidieron no confrontar, pero se manifestaron colocando el ramo de flores, por todas las mujeres caídas, desaparecidas, por las fosas clandestinas.