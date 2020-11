Recolectan quejas contra la CFE por cobros excesivos

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio y al corte del servicio de la luz en diversos hogares, el Club de Usuarios y Consumidores de Cajeme se manifestó frente a las oficinas de la Comisión, donde instaló una mesa de recepción para que los clientes depositen sus quejas.

Asimismo, dio a conocer que son miles de personas las que se encuentran en una situación desagradable al no poder pagar sus recibos por las excesivas cantidades de dinero que se les carga, pues el subsidio de verano ya venció.

Las personas no se rehúsan a pagar sus tarifas, solo buscan facilidades, tiempo, pero no se los da la CFE. En consecuencia, muchos de ellos usan como fuente de iluminación las baterías de los carros y lámparas en sus hogares”, manifestó el presidente y comentó que se trata de un grave problema para las familias cajemenses, ya que la educación está funcionando por medio de clases en línea.

Por su parte, Ventura Gamez, ciudadano del municipio, manifestó que lleva 6 meses sin luz en su casa, ya que la CFE no de da ninguna clase de convenio para pagar por partes una cantidad de 22 mil pesos.

Estoy usando una batería de carro para obtener iluminación, al igual que lámparas. No me niego a pagar, pero pido que me den tiempo. Mi pensión es muy baja y solo vivo yo solo", dijo el cajemense.