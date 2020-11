Comité de Contraloría en Esperanza señala irregularidades en remodelación de plaza

Ciudad Obregón, Sonora.-Materiales de mala calidad, falta de supervisión y nula transparencia, son algunas de las irregularidades que detectó el Comité de Contraloría Social de Esperanza en la obra de remodelación de su plaza central; por ello piden de manera urgente una mesa de diálogo con la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (Sidur).

El trabajo inició en enero del presente año con el objetivo de concluir en octubre, debido al Covid-19 la fecha límite se extendió, sin embargo, la empresa responsable asegura que los recursos para la obra ya se agotaron, de tal forma que se dejará solo al 50 por ciento.

INCONSISTENCIAS Y FALTA DE TRANSPARENCIA

Estamos muy molestos porque dicen que se les agotó el recurso, 5 millones de pesos y medio, ya con IVA incluido, pero solamente está hecho un 50 por ciento y no tenemos certeza de en qué se fue el dinero, razón por la cual solicitamos a la Contraloría General del Estado que hicieran una revisión puntual de las anomalías, esta lo emite a Sidur y se nos brinda información parcial. Sin embargo, está desactualizada, por lo que ya hemos solicitado que haya una mesa de diálogo, a lo que no han dado respuesta”, dijo García Sáenz.

SIN AVANCE

Pablo Machado Ozuna, secretario del comité, señaló que fue desde el pasado 20 de octubre cuando, por las inconsistencias, se mandó un oficio a la Contraloría.

Por ley se da un margen de 7 días para que haya una respuesta y hasta la fecha seguimos sin nada. Solo en 3 ocasiones ha venido gente de Sidur pero no a hacer la revisión como se debe, tenemos que checar metro por metro para ver en qué se invirtió el dinero. No hay certeza, no hay comunicación”, señaló.