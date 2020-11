No estaba de vacaciones, bajó del barco de Mariscal; Cano Castro renuncia

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles Francisco Cano Castro aún director de Seguridad Pública Municipal presentó a Sergio Pablo Mariscal su renuncia voluntaria con carácter de irrevocable, con efectos a partir del 28 de noviembre. Después de 30 días de ausencia Cano Castro se va sin dar explicaciones y deja como herencia 380 homicidios dolosos en lo que va del año, 50 solo en este mes.

Aunque su dimisión era algo que ya se esperaba, incluso el martes por la mañana el alcalde sostenía sin pruebas o detalles que el comandante seguía de vacaciones y sería después cuando se revisaría su permanencia o no. En su carta Cano Castro fue claro al señalar que no tenía alguna enfermedad, esto pese a que el munícipe señaló un sinfín de veces que tenía que atender problemas de salud.

En sus redes sociales donde siempre está muy activo hasta el cierre de la edición Mariscal no emitió ningún pronunciamiento. La renuncia de Cano Castro fue presentada el 25 de este mes y será el sábado en sesión ordinaria y privada de cabildo cuando los regidores voten para autorizar la renuncia. El comandante también deja a Cajeme como el segundo municipio con más delitos patrimoniales de acuerdo con los datos del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Víctor Ibarra, regidor del PES y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, declaró que era una renuncia anunciada, la cual la hizo formal el día miércoles, con fecha de validez al 28 de noviembre, día que vence su periodo vacacional.

Cabe señalar que la terna propuesta para cubrir el puesto de secretario de Seguridad Pública, está compuesta por Candido Tarango Velazquez, capitán de marina; José Rosendo Moreno Amaya, actual jefe del Departamento de Tránsito Municipal y José Héctor Montoya Gómez, policía municipal de Cajeme.

Rodrigo Bours, regidor independiente, expresó que esta “renuncia anunciada”, no es más que un engaño por parte del alcalde, asegurando que desde el primer día de ausencia de Cano Castro ya había renunciado.

Sobre la terna propuesta por el munícipe, el regidor la calificó de relleno, de engaño, señalando que es un nombramiento directo al capitán de marina.

Bienvenido el nuevo nombramiento al capitán de fragata de la marina, esperemos que Mariscal haya aprendido algo del fracaso que cometió con la designación del Coronel Solís, quien, en palabras del exsecretario de Seguridad Federal, Alfonzo Durazo, este no lo dejó operar, esperemos que no se vuelva a repetir la historia con este nombramiento”.

El regidor panista, Rafael Delgadillo, dijo que lo que buscaban era conocer la situación de Cano Castro,

en lo particular me hubiese gustado que la terna se hubiera realizado mediante una convocatoria abierta, sin demeritar el trabajo de Rosendo Moreno, no me gustó que se proponga por cuarta ocasión, haciendo parecer que el alcalde lo carga como relleno en cada terna, y en el caso del capitán de marina, veremos qué plan de trabajo tiene para Cajeme”, finalizó.