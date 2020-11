Yaquis retoman los bloqueos ocasionales en Vícam por falta de respuestas

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a que las autoridades gubernamentales no han dado respuesta a las problemáticas a las que se enfrenta la Etnia Yaqui en Vícam, los integrantes de este pueblo decidieron continuar con bloqueos aunque no de forma permanente. “Son ocasionales y se lleva a cabo de 7 de la mañana a 8 de la tarde.

No lo vemos como un bloqueo, es más una cooperación que buscamos para atender muchas de nuestras necesidades básicas, ya que ninguno de los 3 niveles de Gobierno muestran interés en resolver nuestras problemáticas”, explicó el capitán de Vícam, Fernando Valencia.

Asimismo, el capitán mencionó que el bloqueo se empezó a realizar por el problema que se tiene con el agua, principalmente.

Son 3 problemáticas fundamentales para nuestro pueblo. Queremos que el Acueducto Independiente se cancele; queremos agua en la comunidad para poder cultivar y en tercer lugar queremos agua en el río, porque se encuentra estancada actualmente para venderse al valle, esto no es justo”, dijo y advirtió que no se descarta la posibilidad de recurrir a un bloqueo más extenso si no tienen respuesta para el año entrante.