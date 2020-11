Antros solicitan permiso para extender su horario por afectaciones

Ciudad Obregón, Sonora.- El recorte de empleados y el cierre de negocios por los pocos ingresos económicos son algunas de las medidas a las que han tenido que recurrir dueños de antros y bares en Ciudad Obregón, ya que por la reducción de horarios y limitación de su clientela carecen de ingresos económicos, razón por la que solicitaron apoyo a las autoridades.

Estamos muy conscientes de la situación que estamos viviendo por el COVID-19, desde hace ya 7 meses hemos venido viendo afectaciones y a partir de septiembre comenzamos con la reapertura pero solo de 9 de la noche hasta las 12, provocando que la gente no asista y que la apertura de nuestro negocio salga más caro que mantenerlo cerrado, por eso solicitamos a las autoridades una ampliación”, comentó Santos Valenzuela, dueño de distintos antros de la ciudad.

SE REÚNEN CON REGIDORES

Acompañado por Christian Martínez, dueño del bar ‘Lord Pub’, Santos Valenzuela se presentó ante los regidores que integran la Comisión de Gobernación y Reglamentación Municipal con el fin de exponer las problemáticas a las que se enfrentan actualmente y solicitar una ampliación de horario para dar apertura de 9 pm a 2 am. Recorte de empleados y afectaciones.

Soy encargado de 3 centros nocturnos, entre ellos ‘La Playa’ y ‘Beck Antro Bar’, sin embargo debido a que los ingresos no nos alcanzan para pagar la nómina de nuestros empleados, así como los servicios de luz, agua y proveedores, tuve que cerrar 2 negocios y pasé de tener 66 empleados a solamente 18 a quienes les debo pagar aguinaldo, cuando las ventas no superan los 2 mil pesos por día. No buscamos que se nos dé ‘barra libre’, solo solicitamos que se nos apoye para abrir medio turno. Nuestros trabajadores necesitan alimentarse y mantener a sus familias”, explicó Santos Valenzuela ante los ediles.