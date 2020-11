Cándido Tarango llega al puesto de seguridad Pública de Cajeme... ¿Mariscal lo dejará trabajar?​​​​​​​

Ciudad Obregón, Sonora.- Con 13 votos a favor y 7 abstenciones, se aprobó que Cándido Tarango Velázquez sea el nuevo director de Seguridad Pública en Cajeme. El capitán de fragata llega con una misión: parar la incontenible ola de violencia.

Tarango Velázquez, fue firme al afirmar que era necesario redoblar esfuerzos con los otros dos órdenes de gobierno a fin de alcanzar mejores resultados.

Es por eso que la marina al ser una institución sumamente efectiva en el combate de la delincuencia organizada, viene a Cajeme para sumarse a las acciones que realiza el gobierno municipal, para recuperar la tranquilidad de los cajemenses”.

Al corte de hoy, Cajeme registra 381 víctimas, 7 por ciento más que el ya fatídico 2019 con 327. Aún sin terminar, el 2020 ya se proyecta como el más violento de la historia, en un clima de inseguridad total, Candido Tarango tendrá que resolver el problema.

Se hará lo necesario para que esta coordinación siga aportando resultados rápidos, precisos y contundentes en la disminución de los diversos delitos, la marina no viene a suplir las tareas que le corresponden al municipio, viene a sumar su alta capacidad para darle paz y tranquilidad a los ciudadanos".

Mariscal pide reconocer trabajo hecho

Con una actitud arrogante y sarcástica el alcalde Sergio Pablo Mariscal ignoró todas las solicitudes de varios de conocer las causas que orillaron al exsecretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro, a dimitir de su cargo, así como el tener conocimiento con base en oficios sobre la situación legal del mismo durante 31 días de ausencia en su puesto. Además también se aprobó con 18 votos a favor, una abstención y dos en contra, el aceptar su renuncia.

Pese a que se rompió el récord de homicidios dolosos de nueva cuenta, con 51 asesinatos en lo que va del mes, Mariscal llamó a aplaudir y reconocer el trabajo hecho en seguridad pública con frases como: "hay que reconocer el trabajo hecho", "los índices van a la baja", "los delitos de alto impacto no son competencia directa del municipio", "nadie nos va a parar, estamos echados para adelante", "aquí nadie ha fallado".

"Un fracaso total": regidores

El regidor independiente, Rodrigo Bours, fue tajante al señalar que:

el responsable de la Seguridad Pública Municipal es Sergio Pablo Mariscal, entonces quien debe de recapacitar que conductas y acciones han tenido consecuencias fatales es él”, esto ante la declaración del munícipe quien aseguró que en el tema de seguridad se va "avanzando".

Ahí están los datos, el comportamiento de los indicadores delictivos y ustedes saben que el tema de los delitos de alto impacto no son tarea exclusiva del municipio, por lo cual debemos aceptarle la renuncia al comandante, pero no como un fracaso, hay que reconocerle el esfuerzo, vamos por la ruta correcta, el comandante ha sido una pieza clave quien ha dado el pecho frente a las balas del crimen organizado”, puntualizó en alcalde.

Mariscal continuó señalando que existe una estrategia, por lo que la salida de Cano Castro se debe solamente a motivos personales. "Aquí no hay problema con las amenazas, tenemos la coraza, de quien lleguen las asumimos, y respondemos con cerrar filas, y que sepa la ciudadanía que estamos ‘empujando’ por todos”.

Cuando yo hablo de fracaso voy más allá de Cano Castro, recordemos que cuando nos dijeron que con la Guardia Nacional se iban a resolver los problemas de seguridad en Cajeme, esto fue producto de la primera renuncia, en los inicios de esta administración, y ya está la GN, aquí no es el utiliza los espacios para lucimientos políticos y personales es para evitar la recurrencia de la mentira y que no siga causando daño, podrá venir un almirante o el secretario de marina, pero si no se acaba la mentira y reconocemos en que estamos mal y quien es el directamente responsable de ello vamos a acabar este trienio sin resultados, él responsable de la seguridad es Sergio Pablo Mariscal, y es importante entender que están rebasadas muchas cosas, como las amenazas, hay elementos que han sido asesinados, por lo cual estamos obligados a tratar el tema de seguridad en Cabildo”, puntualizó Rodrigo Bours.

A esto, el panista Rafael Delgadillo, reclamó la importancia de conocer las causas, tanto de la renuncia, como de la ausencia de Cano Castro por cerca de un mes, "se debe a dar solución a la problemática desde raíz, para poder brindar a la ciudadanía información real de lo que se trabaja en el tema".

La renuncia no tiene reversa, pero tenemos el derecho de conocer la información solicitada por parte del secretario, ya que, al no conocerla, nos quedamos con la idea de que se va por qué no lo dejaron trabajar como él mismo lo expresó en varias ocasiones”, declaró el edil.

Por su parte Rosendo Arrayales, regidor por el PT declaró: