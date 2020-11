Cajeme sin límites para endeudarse

Ciudad Obregón, Sonora.- Cajeme es el treceavo municipio más endeudado de los 2 mil 446 que conforman el país. Pedir créditos a largo plazo se ha hecho una mala costumbre para la actual administración, pero su desaseado manejo financiero no le deja muchas alternativas; encima, el problema no solo tiene una cara, ya que la nula transparencia en los plazos para la contratación y la falta de límites de la deuda pública permiten que el continúe.

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) en su estudio Barómetro de Información Presupuestal Municipal 2020, Cajeme se encuentra reprobado con 23.08 por ciento en el punto ‘Obligaciones Financieras’ precisamente por la falta de transparencia.

El municipio no contiene topes para la contratación de deuda pública, tampoco desglosa los saldos de la deuda pública ni la deuda pública por decreto aprobatorio o clave, lo que permitiría su identificación. Por otra parte, la omisión del ayuntamiento tampoco detalla la deuda pública por tipo de obligación o instrumento de contratación, así como tampoco lo hace con la la deuda pública por institución bancaria. De manera que al no existir reglamento o regulación el municipio podrá seguir endeudándose para arreglar un problema mientras otro se hace más grande.

Finanzas no andan bien

De acuerdo con el Centro de Estudios de Finanzas Públicas (CEFP), Cajeme tiene un monto de deuda de 663.2 millones de pesos al segundo trimestre de 2020. Pese a las promesas del alcalde Sergio Pablo Mariscal Alvarado de disminuir la deuda, lo cierto es que para este año no hizo más que incrementarse en 22 millones más, equivalente a 3.43 por ciento. En deuda per cápita, Cajeme está en el lugar número 15 de los 25, con mil 414.0 pesos.

Rafael Delgadillo, regidor por el Partido Acción Nacional (PAN), mencionó que en septiembre de 2018 la deuda del municipio era de 888 millones de pesos, para julio de este año el monto ascendió a 958 millones; 70 millones más, de los cuales 33 millones corresponde a la deuda de los 45 de Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) que se adquirió en 2018, más los 29 millones que se acaban de aprobar.

Sobre la falta en el municipio de un tope para contratar deuda pública el regidor independiente Rodrigo Bours, señaló que actualmente existen necesidades sociales de mantenimiento, infraestructura y atención de servicios públicos, por lo cual se está insistiendo en el aumento de ingresos propios del municipio.

Entonces van a rechazar en el Congreso del Estado, el incremento del techo de deuda que se autorizó en Cabildo, creo que mientras no existan ingresos adicionales no se puede contraer más deuda pública, estamos presionando para que se aumenten los ingresos propios, ya que los federales vienen recortados, y el problema es que la administración actual adquiera el compromiso político de aumentar esos ingresos”, finalizó

Falta de transparencia el cáncer de Cajeme

Julio Cesar Pablos Ruiz, presidente de Canacintra, señaló que, si no existe un cumplimiento de la transparencia, no se debería aceptar que ningún gobierno se endeude, ya que sin transparencia se desconoce cuánto deben, a quien se le debe, cuánto está costando esa deuda a cada uno de los ciudadanos, ni cómo se va a pagar.

Es inaceptable que aceptemos como ciudadanos que se endeude todavía más, cualquier Gobierno tanto en lo federal, estatal o municipal, cuando no cumple con esos preceptos de transparencia, recordando que la transparencia es el primer paso para la rendición de cuentas, y cumpliendo esto, uno ya tiene el criterio de saber si están haciendo las cosas bien o en caso contrario poder denunciarlos”, explicó el empresario.

Aun así se ha visto que el Gobierno es muy ineficiente para administrar los fondos que tiene, por lo cual no debería de permitirse endeudarse en los términos que maneja la ley, no tienen que tener la chequera abierta para endeudarse”, finalizó.

Así mismo, Irving Rivera Castillo, integrante de la asociación civil ‘Yo Observo Cajeme’, abundó comentando que actualmente se encuentran analizando, basados en la ley, cuales son los reglamentos que aplican para la deuda pública.

Ya que las instituciones privadas son muy cuidadosas en ese aspecto, solo prestan cuando se puede cumplen los requisitos, pero el tema es conocer los porcentajes que te permiten tener cierto endeudamiento, y por qué se está en ese punto, de tal manera que podamos verificar si son los porcentajes correctos, para así marcar semáforos amarillos o rojos respecto al endeudamiento”, señaló.

Sobre la falta de un tope en el endeudamiento del municipio, aclaró que, si existe tal, ya que es el congreso del Estado, quien debe autorizar esos créditos, tras analizar cuál es la situación financiera del municipio y su capacidad de endeudamiento. “Se deben de analizar esos topes a fin de poder conocer si se pueden bajar, para evitar endeudamientos y tenga capacidad de maniobra”.