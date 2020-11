Divide opiniones aprobación de uso de cubrebocas obligatorio

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras la aprobación del uso del cubrebocas obligatorio para mitigar contagios de Covid-19 en el Congreso del Estado, autoridades municipales, empresarios y ciudadanos de Cajeme se han pronunciado al respecto, generando opiniones divididas.

El coordinador de Protección Civil en el municipio, Francisco Mendoza, dio a conocer que aunque el Congreso informó que dicha ley fue aprobada, ellos se mantendrán en espera de que sea publicada en el Boletín Oficial del Estado de Sonora.

Por su parte, el director de Salud Municipal, Nelson Ibarra Páez, consideró que los cajemenses no deben tomar a mal que se imponga, en su caso, el uso de la mascarilla de forma obligatoria. Asimismo, mencionó que se trata de que cada ciudadano aporte “su granito de arena para mitigar más contagios”, e invitó a los cajemenses a usar el cubrebocas fuera y dentro de casa, así como el gel antibacterial.

“Es tiempo de medidas más estrictas”

Julio César Pablos Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Cajeme, afirmó por su parte que podría tratarse del momento adecuado para implementar este tipo de medidas de prevención.

Estadísticamente el uso de cubrebocas bajó la incidencia de contagios considerablemente, pero vimos que desafortunadamente la gente se confió. Es verdad que es escandaloso para los sonorenses y cajemenses escuchar que se use la fuerza pública para garantizar que los ciudadanos cumplan con los protocolos establecidos. Sin embargo, hay países que han hecho esto de forma ejemplar y les ha funcionado. La intención no es negarle el derecho a los cajemenses, pero muchos están violando los derechos de la gran mayoría, al no portar la mascarilla y ponerlos en riesgo. Eso tampoco se vale”, mencionó.