Hay retraso en entrega de pensiones; Secretaría del Bienestar se deslinda

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a los atrasos en la entrega de las pensiones a adultos mayores y apoyos a personas con discapacidad en el municipio, el delegado de la Secretaría del Bienestar, Bernabé Arana, aseguró que la dependencia ha cumplido en tiempo y forma, pero que factores externos causaron el retardo.

En la entrega de recursos participan de forma escalonada distintas instituciones; la Tesorería General de la República, la Delegación de la Secretaría del Bienestar en Hermosillo, la Delegación en Cajeme y el Telecom que funge como ente liquidador. Todos cumplimos pero por las características de la seguridad de traslado del dinero los recursos no llegaron”, explicó el delegado.

Asimismo, defendió que las autoridades de la Secretaría del Bienestar han estado presente de forma puntual conforme a la hora acordada en los puntos de encuentro.

Es importante atender a los adultos mayores, por ello es necesario que se sepa que estamos temprano en puntos de pago, pero no llega el dinero a Telecom. Ayer llegamos a un acuerdo, no se puede revelar la logística pero ojalá se les ponga fin a estos atrasos. La seguridad estará a cargo de la Guardia Nacional y esperamos que la hora de pagos sea más oportuna. Aclaró que la Secretaría no es la responsable”, señaló.