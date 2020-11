Paso a desnivel va a 75%; llaman a Ferromex a pagar obra

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el pasado julio colapsara el paso a desnivel de la calle No Reelección por las lluvias, el secretario de Desarrollo Urbano y Servicios Públicos, José Carlos Galindo, informó que se sigue trabajando en la reconstrucción y será para comienzos de diciembre cuando se termine.

José Carlos Galindo explicó también que la obra la está haciendo una compañía privada con una inversión de aproximadamente de 1 millón 900 mil pesos, “porque se debe de hacer con la calidad adecuada, con precios adecuados y debe estar hecha en el tiempo planeado”.

ESPERAN QUE SE REPONGA LA INVERSIÓN

Asimismo, José Carlos Galindo, emitió un llamado a Ferromex en donde lo invitó a considerar reponer la inversión de la obra.

Tratamos de gestionar que se reponga la inversión. Este gasto no estaba presupuestado en el municipio y tenemos que reponer los gastos que ya estaban programados, porque se han dejado de hacer algunos callejones para hacer este trabajo. Hay algunos permisos que se tienen que pagar por parte de Ferrocarriles, por el movimiento de su infraestructura para recomponerla pero no lo tenemos cuantificado, por lo que estamos tratando de que no se cobre, ya que es un tema para beneficio de la comunidad. Al final de cuentas lo que hacemos es más bien por un tema de seguridad, por la presión de la ciudadanía porque se resuelvan las cosas”, señaló.